氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，週末兩天結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣8日起南下，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；9日逐漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右；10、11日乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚很冷；清晨冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」？仍有「不確定性」，需持續觀察；12日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，各地晴朗穩定；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。

吳德榮提及，由於此波冷空氣與水氣在時機上配合不佳，下週二3500公尺以上高山或可觀察到「霧淞」、「霰」等現象，降雪就「可遇不可求」，機率比較偏低。