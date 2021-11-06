055型驅逐艦首艦「南昌」艦

消息人士說，中方第4艘055型艦，也是它目前最大最先進的驅逐艦，下個月可望服役，而接下來兩年內，將有更多艘服役。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，軍事專家說，如今中方已擁有全球最大的海軍，隨著這隱形導彈驅逐艦入列，將大幅推升他們在海上的戰鬥力。由於事涉敏感，要求匿名的消息人士說，中方海軍12月很可能正式接收「延安」艦。此外，他說，名為「鞍山」艦的第5艘055型驅逐艦也準備好明年上半年服役。而舷號106「延安」艦，還有舷號103「鞍山」艦的艦徽自從上個月底起，已在網路上瘋傳。

另一名接近中方海軍的消息人士不僅證實這兩艘驅逐艦服役的時機，還說解放軍打算，未來兩年讓更多055型艦服役，而目前另有3艘在建。「不過，其他驅逐艦服役，將取決於新冠肺炎大流行的狀況，」這位也要求匿名的消息人士說，「要是情況惡化，時間表可能改變。」

Images of the ships’ badges – showing pennant number 106 for Yanan and 103 for Anshan pic.twitter.com/cnm1LyKE2b — 冬祥Dongguan_DongXiang (@Dong__Xiang) November 6 2021

「南昌」艦參加中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習

055型艦排水量超過1.2萬公噸，是僅次於美國海軍朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦最強大的驅逐艦。而朱瓦特級排水量超過1.5萬公噸，隱形艦身設計很適合攻陸。軍事專家說，這就是它們不同的地方，055艦裝備較佳，屬於多用途戰艦。它長超過180米，寬20米，裝備了防空、反飛彈，反艦和反潛武器。

北京海軍專家李杰說，055型艦10月參加中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習顯示，它可能會擔負起比朱瓦特級驅逐艦更多的角色。他指出，055型艦是中國航母，還有075型兩棲直昇機登陸艦，未來甚至是076型的帶刀侍衛，但也能單打獨鬥，或領導小型艦隊。