國民黨台北市議員羅智強為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，不斷創造話題。國民黨立委蔣萬安近日也啟動台北市街頭反萊豬巡迴街講，被外界解讀為因羅戰力太強而必須有所動作。針對此說法，羅表示，他與蔣兩人與國民黨全體同心協力在公投上，採取的戰術不同是分進合擊，大家都是一起在幫國民黨實現目標、幫民眾捍衛利益；至於台北市長之戰，羅直言他要到公投後才會有具體計畫。

羅智強5日接受香港媒體《中評社》訪問，談到外界解讀，蔣萬安一改過去低調作風，近日發起台北市12區巡迴街講反萊豬公投，是與羅為台北市長展開較勁一事，羅回應，不管是蔣或是整個國民黨，大家現在的目標就是努力宣傳公投，暫時不用跟台北市長選舉有太多的連結。

羅智強特別強調，他在凱道夜宿的第一晚，蔣萬安就是他的特別來賓，他們兩人還一起「睡了一覺」，所以現在採取不同的戰術都是為了「分進合擊」，也都是為了公投。他們兩人的全部心思都放在公投上，因為這個議題是全體同志要一起為國民黨實現的目標，同時也是最大在野黨必須為民眾捍衛的利益，外界也應該從這個角度去思考。

至於他的戰力是否威脅到蔣萬安，或是讓蔣有危機感？羅智強直言，他的目標追求為「國家、政黨、個人」三大層次，所以國家的利益是最重要，次之為政黨，最後才是他個人的選舉；他也透露，個人的選舉劑話會在12月18日公投結束後，才會有所行動。