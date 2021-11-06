1名母親日前分享她就讀國小2年級兒子的國語造句，題目是「沒想到」，但果真讓她「沒想到」的是，兒子竟寫出「我沒想到，我『ㄍㄨㄟ ㄇㄧˋ ㄍㄡ ㄧㄣˇ我男人」，其中「ㄧㄣˇ」還拼錯音寫成「一ㄥˇ」，讓網友紛紛笑說真的不要再讓兒子一起看連續劇了，也有人說「有編劇的資質，可栽培」。

該名母親在臉書「爆廢公社公開版」公開她就讀國小2年級兒子的國語造句，只見造句題目為「沒想到」，但兒子寫出的內容為「我沒想到，我『ㄍㄨㄟ ㄇㄧˋ ㄍㄡ ㄧㄣˇ我男人」，讓她相當崩潰，笑說「這是我國小二年級兒子的國語造句，請問當媽媽的該注意什麼？勾引的引還拼錯音」。

母親日前分享國小2年級兒子的國語造句，題目是「沒想到」，但果真讓她「沒想到」的是，兒子竟寫出「我沒想到，我『ㄍㄨㄟ ㄇㄧˋ ㄍㄡ ㄧㄣˇ我男人」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言說「現在都這麼早熟嗎」、「當媽媽的要注意尊重兒子的性向，然後跟兒子說被搶沒關係，外面還有很多更好的」、「家庭教育要注意，看電視最好有大人把關」、「ㄍㄡ ㄧㄣˇ才對，罰寫100次」、「不要讓國中以下小孩跟著大人一起看狗血連續劇了」、「媽媽有沒有接到老師的關懷」、「有編劇的資質，可栽培」。

近期還另名媽媽在網路同樣曝光兒子的國語作業，兒子在造句練習中，寫下了多件父母醜事，包括「爸爸不打人」、「媽媽生氣時，有時候打人，有時候罵人，有時候跪地，有時候罰站」，最後一題造句「除了...同時也」，孩子更回答「媽媽除了打我，同時也會打爸爸」，同樣讓網友笑翻。