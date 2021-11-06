嘉義市後湖派出所昨深夜11點10分，在忠孝路與世賢路口執行擴大臨檢時，有毒品前科的羅姓男子見前方有警察，直接倒車加速逃逸，警方查覺後對空連開6槍，羅男竟嚇得自撞安全島，事後警方在他車上起出K他命、咖啡包等多項毒品，警方稍後將進一步說明案情。

警方表示，羅男是毒品列管人口，當時員警見他倒車逆向很危險，馬上對空鳴槍示警，結果羅男自己撞到安全島，隨後就被警方制伏，同時在車內起出多樣三級毒品。

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