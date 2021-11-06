中國房地產行業雷聲滾滾，繼中國恒大集團、花樣年之後，佳兆業又爆發債務危機，越來越多的民營房企在生死線邊緣掙扎求存。大陸房地產及相關行業的第三季財報顯示，因大陸政府整頓過度舉債行動而飽受壓力的遠不止中國恒大集團，影響所及可能迫使當局需要放鬆政策。

路透報導，延燒許久的恒大債務危機，並未像一些人擔心的那樣波及中國整體金融市場，但中國5兆美元的房地產行業體質江河日下，正在考驗中國政府繼續推進結構性改革的決心。

宏利資產管理香港亞股部門負責人陳景濤表示，「恒大不是大到不能倒，但這個行業是，任何對中國地產價格的後續潛在衝擊都將是不利的」。

根據各家企業季度財報數字，以營收計中國前10大上市房企之中，有七家第三季淨利下滑，其中包括萬科及綠地控股。與上年同期相比，綠地控股的利潤下降了27％，萬科的利潤下降了23％。榮盛發展的利潤驟降61％。

這份名單不包括在香港上市的中國地產商，包括恒大、碧桂園及富力地產。根據規定，這些公司無需披露第三季業績。

中信證券追蹤的20家大陸上市大型地產商的情況顯示，這些公司利潤率下降、現金儲備減少、資產負債表風險上升。這份名單中包括金地集團和陽光城等公司。

報導指出，2021年中國政府採取了嚴厲措施為火熱的房地產市場降溫，包括限制貸款、限制房價和限制土地銷售等。隨後房地產市場出現放緩，這也影響到了經濟的其他領域。

長江證券的資料顯示，包括水泥、玻璃和家居在內的大陸上市建築材料生產商第三季利潤平均下降了7％，這反映出了連帶打擊。其中大型建築裝飾工程公司蘇州金螳螂公佈淨利下降52.6％，銷售額下降31％。恒大是該公司的客戶，公司表示正積極追討恒大欠下的6.72億美元應收帳款。

法國興業銀行亞太區及中國首席經濟學家姚煒表示，房地產市場的困境對實體經濟的影響比金融市場更大，「我們看到的更像是一場慢動作的修正，而不是一場快速發展的危機，如果不採取刺激措施，這將有可能導致中國更深、更長時間的經濟放緩。」

中國的金融監管機構已經要求銀行在實施房地產貸款限制措施時不要反應過度。此前中國經濟在第三季僅增長了4.9％，是一年來最慢的增速。

東吳證券首席經濟學家任澤平本周敦促政府伸出援手，因為在房地產市場停滯、信貸緊縮和原材料成本上升的情況下，經濟失去了活力。

姚煒表示，中國今年應進一步降低融資成本，通過削減銀行必須保留的現金儲備量和基準貸款利率，以防止經濟增長在2022年低於4％的關鍵速度。她說，中國的政策制定者願意容忍更深的經濟放緩，以推進結構性改革。但她稱這是一種微妙的平衡。如果不及時伸出援手，要拯救經濟可能就為時太晚。