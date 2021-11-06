蘇貞昌赴立院施政報告並備質詢，談萊豬片段約從1小時49分開始。

行政院長蘇貞昌曾強調反萊豬將影響加入CPTPP，他昨(5日)到立法院進行施政總質詢，更兩度搬出「美國人很氣」的說法，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與CPTPP。對此，國民黨前立委孫大千今(6日)在臉書直言，蘇貞昌只在乎「美國人很氣」，為什麼不在乎「台灣人很慘」？難道為了要讓美國人高興，就要讓台灣人犧牲嗎？

針對萊豬議題，蘇貞昌昨說，政府一再跟國人保證，一定嚴格檢查、維護國人健康，絕對符合國際安全標準，我們的鳳梨、釋迦、蓮霧銷到世界各國，人家都沒事，大陸突然說我們不行，你看國人多麼生氣，「如果我們說美國不行，說美國豬肉是瘋豬肉、毒豬，美國一定很生氣，你看AIT處長孫曉雅都出來說她自己吃、也給孩子吃，你看那是多生氣的話，今天大家應該要理性思考」。

民進黨立委湯蕙禎昨詢問美豬進口為什麼會影響台灣加入CPTPP？蘇貞昌說，這點最重要是說，第一你跟美國人說我不照國際標準、不照國際規範，美國人實在說他很氣；覺得台灣一年賣東西美國兩兆四千多億，那你卻不遵守國際規範，我這個明明符合安全標準，自己也吃，結果台灣你說不可以去，美國絕對會認為台灣都在自己搞自己，不遵守國際規範，怎麼會認為台灣有資格參加國際組織？

蘇貞昌也提及，CPTPP的11個會員國都准許萊豬進口，只有台灣不准許，不只是美國很生氣，他們也會認為台灣是這種國家，怎麼會歡迎你參加？所以我們宣佈開放就表示我們越來越接近國際標準，也是我們要加入國際經貿組織一定要遵守的規範，如果大家說不可以（進口萊豬），那我們要參加CPTPP就不可能。

孫大千表示，歐盟也反對含有萊克多巴胺的肉品進口，為什麼看不太出來美國人很氣歐盟呢？難道歐盟的標準就不是國際標準嗎？那麼日本首相吃核食，難不成也要台灣人民吃核食嗎？