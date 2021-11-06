為阻止下一場疫情再度爆發，美國共和黨與民主黨參眾議員4日聯袂提出《美台公衛保護法案》。依據該法案，除在美國在台協會(AIT)設立美台傳染病中心外，華府也會每年挹注135萬美元(約新台幣3789萬元)。議員強調，隔絕台灣於世界衛生體系，已為全球帶來致命後果；更何況，台灣在公衛領域擁有比較優勢，值得美方合作。

依據共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）發布的新聞稿，這項法案由盧比歐與民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna），同步於參眾兩院領銜提出。法案共同發起人還包括共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton），以及民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、默克利（Jeff Merkley）。

新聞稿指出，該法案要求美方於AIT內設立美台傳染病監測中心，並與台灣疾病管制署合作。具體任務包含監測源於該地區的傳染病，並與地區醫療衛生官員聯繫，以向美台政府提供健康威脅的專業知識。

就監控部分來說，包括分析與傳播來自區域各國的病毒株，公開細菌分類與其他病原體資訊，並與區域醫學、公共衛生官員聯繫。

至於美台傳染病監測中心的成員，將由美國政府官員擔任，包括3名衛生及公共服務部（HHS）的傳染病專家，以及至少1名來自其他聯邦部門的人員，同時聘用台灣當地專家與疾病管制署成員。

法案也要求向國會提出為期1年的研究報告，確定該中心的資金與人員需求，並陳述與台灣衛生當局的合作現況。至於美方人員任期長短，將由國務卿決定。

另據柯頓辦公室新聞稿，該法案擬於2022財年起，每年挹注135萬美元的營運費用於美台傳染病監測中心。其中，人事費用約125萬美元，營運管理約10萬美元，在頭1年則會額外多補助25萬美元，以供國務院進行中心開設研究。

科頓強調，「北京將台灣排除在全球衛生界以外的努力，已造成致命後果。我們的法案將確保，當印太地區出現健康威脅時，美國擁有所需資源，並允許台灣與世界分享防疫知識」。

盧比歐也說道，「北京隱瞞新冠疫情為全球帶來毀滅性影響。我們在印太區需要一個可靠且透明的合作夥伴，為我們提供精確資訊，以預防並減輕未來健康危機。台灣在全球衛生領域享有比較優勢，更是值得信賴的民主朋友」。