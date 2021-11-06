沒想到賽前3連勝的籃網碰上3連敗的活塞，竟然贏得如此辛苦！杜蘭特6日貢獻全場最高29分，其中包含最後關頭連拿關鍵的6分，帶領籃網有驚無險以96比90力挫地主活塞，4連勝入袋，目前6勝3敗，仍然排在東區第5位置。

雙方上半場手感都不太好，打完半場，打成39比39平手，幸好杜蘭特第3節逐漸找回準星，單節轟下12分，搭配哈登、布雷克葛瑞芬等人火力，籃網一口氣擴大領先差距到16分，不過活塞並未放棄，末節一開始就是9比2攻勢追近。

打到最後4分03秒，活塞追成86比88，葛瑞芬與活塞中鋒史都華更爆發肢體衝突，不過接下來戰局都被杜蘭特主導，他接連投進中距離與切入上籃，包含最後12.9秒的切入，幫助籃網取得5分領先，接下來艾卓吉兩罰俱中底定勝局。

杜蘭特除了拿下全場最高得分，另有10籃板、5助攻，艾卓吉16分，「大鬍子」哈登雖有13分、10助攻與10籃板的大三元數據，卻也發生9失誤，差點完成失誤大四喜，葛瑞芬13分；活塞以今年狀元康寧漢17分最高，歐利尼克14分、10籃板。