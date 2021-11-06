四大公投案將於12月18日投票，國民黨定調「四個同意」，談及宜蘭縣長林姿妙昨天表態反對重啟核四公投案，黨主席朱立倫上午搭機前往馬祖展開「1218場公投街講」前受訪表示，國民黨只提出反萊豬、公投綁大選兩項公投案，這是黨的基本立場，全黨一致共同推動，至於重啟核四、珍愛藻礁公投案則是民間團體推動，國民黨表示尊重並以協助的態度面對。

被問到內部是否未做好溝通？朱立倫重申，國民黨所提的2項公投案是全黨一致，另外2項公投案則是以尊重和協助的方式。至於是否會和林姿妙聊一下，朱再次強調，他已經講得很清楚了，「反萊豬與公投綁大選是國民黨推動的，全黨立場一致，從南到北、從東到西，包括馬祖、金門等離島也是一樣」。

媒體追問，前高雄市長韓國瑜好像沒有要支持公投，是否再和韓討論？朱立倫表示，韓國瑜目前還在國外，他要媒體不必揣測，等韓國瑜回來後再說，兩人一定會見面。

朱立倫說，今天他到馬祖就是宣傳公投，尤其是針對國民黨所提的2案，當然他是希望4案都同意，但他也會講清楚，其中2案是國民黨提出，另外2案則表示尊重與協助，今天到馬祖的北竿與南竿各辦一場，雖然是偏遠離島，但他還是一樣持續努力，下周一還要去金門。