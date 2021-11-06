毛巾是日常不可或缺的生活用品，不過許多人僅注意到生活必須，卻忽略了日常清潔，往往是數周才洗一次，另外也包括共用毛巾、直接使用新毛巾等，這些習慣恐怕都會影響身體健康。

●毛巾沒洗如馬桶，恐引過敏、私密處感染！

美國毒物理學教授招名威表示，衣服穿一兩次就會洗，毛巾也一樣，久久未洗的毛巾，可含有相當多元的病菌，除了民眾最常聽到的大腸桿菌，也會隨著每個人的身體狀況不同，帶有各種不同的病菌，例如金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、退伍軍人菌、仙人掌桿菌等。

當這些病菌會不斷的繁殖，再加上浴室往往是整個家中最潮濕的地方，更有利病菌滋長。據研究，毛巾三天沒洗，病菌量就可以達到約8千萬個，如同以馬桶擦拭身體一般，一周沒洗就可達到上億，遑論許多民眾是放到出現味道或是月計算。

若民眾經常使用沒有清洗的毛巾，除了容易出現皮膚過敏、毛囊炎、落髮等皮膚疾病外，也可能出現陰道感染、下泌尿道感染、甚至再更進一步向上感染，引起腎盂腎炎等上泌尿道感染。而若身上有傷口，自然也可能造成傷口感染，甚至蜂窩性組織炎。

若洗完澡身體總還是癢癢的、身體經常出現過敏、感染等情況，建議應檢視自己是否有衛浴清潔問題。

(圖/今健康提供)

●共用毛巾很母湯，小心病菌互相感染！

許多人有共用毛巾的習慣，最常見的如夫妻、情侶等，家庭共用同一條毛巾也大有人在。對此招名威教授表示相當不建議，正如前述，毛巾會隨著使用者而有不同的病菌，若其中一位使用者身有感染疾病，毛巾就有可能成為該病菌的溫床，造成互相、反覆感染，包括皮膚疾病，也可能帶至私密處，即便其中一方正在進行治療，但畢竟尚未痊癒，病菌就有可能「寄宿」在伴侶身上又回到自己身上，例如香港腳的黴菌、又或是病毒疣等就頗為常見。

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●新毛巾不洗，恐藏化學藥劑引皮膚炎！

新的毛巾許多人會直接使用，招名威教授提醒這種直接使用的情況也應避免，因為上頭除了可能藏有螢光劑等化學藥劑，製作、包裝過程也無法確定是否衛生安全，若直接使用，也很有可能引起皮膚疾病等各種不可預期的問題，道理如同新買的衣服需要清洗一樣。

(圖/今健康提供)

招名威教授就分享，以前曾因新衣服沒洗直接穿，導致身體紅腫發癢，且越抓越癢，甚至出現紅斑的窘境。而較為謹慎的民眾，會先用水沖洗過，這清潔的力道恐怕也還遠遠不足。

●別讓毛巾成健康破口，簡單４招輕鬆改善！

招名威教授提醒，毛巾和身體接觸其實相當緊密，清潔不當或甚至是沒有清潔，容易造成各種健康影響。建議民眾新的毛巾最好先用洗潔劑以熱水清洗為佳，以清除上頭對身體不利的有害物質。

(圖/今健康提供)

日常可準備２條毛巾輪流使用，每三天就確實清洗一次，最少也規定自己每周務必更換，並徹底曬乾，若秋冬、雨季無法確實曬到太陽，也可用烘乾的方式進行，這兩種方式都遠勝於風乾，清洗的這段時間就可以使用另外一條。而不論關係再如何親密，都建議使用自己的毛巾，避免共用。

除了毛巾清潔，保存的環境也很重要，毛巾大多是放在浴室，浴室又較為潮濕，建議可用除濕機除溼，有窗戶也建議打開通風，若想簡單一點也可以放個電風扇在浴室門口通風，如此除了有助避免病菌滋長的環境，也可防範在浴廁中滑倒。