太空人本周末宣布續約總教練貝克(Dusty Baker)！即使在世界大賽飲恨，太空人仍肯定貝克的貢獻，球團決定讓兵符留在貝克手裡，不過只續簽1年。明年球季將是72歲的貝克努力爭取執教生涯首座世界大賽冠軍，力圖擺脫「最多勝的無冠教頭」身分。

貝克對於此次兵敗沒有喪志，他在世界大賽G6輸球之後立即向球團表示願意再拚1年。太空人近5年3度拿下美聯冠軍，儘管2017年作弊案件罪證確鑿，但是這幾年他們確實表現傑出，各項團隊打擊數據在美聯都是名列前茅。

2019年，太空人團隊的打線三圍0.274打擊率、0.352上壘率、0.495長打率全都是美聯之冠，該季他們在總教練辛屈(AJ Hinch)帶領下闖進世界大賽，7戰之後輸給國民。2021年，太空人團隊0.267打擊率、0.339上壘率仍然是美聯之冠。

貝克身為史上最多勝卻沒有摘冠的總教練，向來外界都有批評他的聲音。貝克屬於傳統派教頭，他2013年被紅人隊開除之後，擁護「賽伯計量學」的網站《Baseball Prospectus》出現一篇攻擊貝克的文章：「不要當個笨蛋可以取得最大的收益，當個聰明人可能會被其他聰明人抵銷，唯獨笨蛋是沒得抵銷的。」意思是說貝克傾向於信任球員本身而不是數據，他的老派方法是沒有出路的。然而這麼多年來貝克可能也調整了想法，畢竟太空人球團亦是重視數據的，就看他明年能否帶領太空人拿下合法的首冠。