新冠肺炎嚴峻時，很多人投保防疫險，卻也成為詐騙集團的肥羊，南投縣一名林姓婦人向中興分局中興派出所報案，詐團偽稱銀行高階經理提供分行電話，還熱心幫忙轉接警察受理，都是自導自演，經警方求證，該壽險公司遭詐團利用不堪其擾，幸民眾警覺性高，立即向警方求助，避免遭詐騙風險。

婦人對員警能熱心為民服務，詳細耐心說明詐騙集團詐騙手法，表示非常感激。（民眾提供／盧金足南投傳真）

一名年69歲林姓婦人匆忙至南投縣府警察局中興分局中興派出所報案，向執勤警員莊雅萍表示，接到自稱某人壽台北市分行經理來電，指稱有人以其名義並持其身分證、委託書欲申請防疫理賠，假意提醒林婦可能遭詐騙，還「好心」說要幫忙轉介台北市刑警大隊請員警受理報案。

林婦表示，身分證正本在身邊並未遺失，由詐團假扮的楊姓經理，還以各種說詞引導林婦報案拿取報案證明等話術，對談中該員警說詞顛三倒四，且針對林婦詢問內容支吾其詞，令其深感質疑，先掛電話並前往中興派出所請求員警協助查證。

副分局長吳碧芬指出，員警先查詢這家人壽北部分行分布情形，卻查無這家分行地址資訊，再依據來電號碼反查，發現該人壽公司的客服電話與詐團偽裝的經理所提供電話相同，經進一步致電詢問，該銀行行員告知現該分行經理姓氏與名字並不相符，識破詐團技倆。

林姓婦人對員警能熱心為民服務，詳細耐心說明詐騙集團詐騙手法，表示非常感激。中興分局長洪政崴強調，目前仍於新冠肺炎防疫期間，詐騙集團手法推陳出新令民眾防不勝防，詐騙集團常以先查得銀行、電信業者、健保署、勞保局等真實客服電話告知民眾，在民眾掛上電話，反查詢時也確為該銀行、電信業者等客服。

民眾如一時不察，有可能信以為真受騙上當，呼籲先行撥打「110」、「165」反詐騙專線詢問，接到可疑電話向當地警察機關或165反詐騙電話謹慎求證，避免成為詐欺犯罪集團覬覦目標。