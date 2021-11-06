南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，許多人搭上「魷魚列車」，周邊商品大賣。台灣YouTuber米砂（Misa）日前製作AV版《魷魚遊戲》，吸引3萬人觀看，投入成本全數回收。網傳續集即將開拍，連臨時演員的需求、價碼都流出，掀起網友熱烈討論。

有網友在臉書社團分享截圖，稱演員社團近來瘋傳一張價碼表，「華人最大知名情慾片傳媒招募演員」，招募類型分為「男女玩家」、「走來走去的紅衣人」，前者希望找視覺年齡18至30歲的人，只要不是太胖、個性活潑就符合條件。

通告日期為11月24日起，若因連戲需求待到最後一天的11月27日，可領6000元；其他演員也有3000或4500的費用，「看你待幾天」。

至於不露臉的紅衣人士兵，則沒什麼條件限制，且不限性別，通告日期為11月25日，需要25人，每人可領1000元。

AV版《魷魚遊戲》上月底上線，一度因觀看人數過多導致當機，話題甚至傳回南韓，引起網友熱烈討論。米砂透露，除了籌備續集，也考慮改編台灣本土偶像劇，如1女周旋4男的劇情，歡迎網友集思廣益。