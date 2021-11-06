女神劉詩詩因主演《步步驚心》爆紅，更因此劇與吳奇隆擦出愛火，2015年兩人步入禮堂，婚後她逐漸減少工作量，直到結婚3年後兩人才有了愛的結晶，原本外界期待女神完美回歸，沒想到女神外型回來了心卻沒有，至今已約1年半沒接戲，不少粉絲看了她這個月的公開行事曆後，實在按捺不住，去她工作室版面開罵。

原先走紅成了戲劇一姐的劉詩詩，婚後3年終於有喜，她自懷孕後就低調神隱養胎，直到2019年4月生下了兒子，又花了半年調整狀態才正式復出，不料復出隔年她只拍了2部戲《親愛的自己》、《流金歲月》，就又突然停下腳步，這一停則是一年半沒有接新戲，讓粉絲等到非常心寒。

據悉，她這1年半沒拍戲的日子，工作上多以接廣告代言為主，工作室都會貼出她的公開活動行程表，不料11月的行程一公開，直接踩到粉絲地雷，因為劉詩詩僅11/18有排工作，且只是場公開活動，粉絲不禁湧入工作室版面，抱怨演員就是該拍戲，覺得劉詩詩如果對演戲倦怠，大可直說，不要每次被問都說還在挑劇本，「能不能不要敷衍和應付粉絲」、「最傷的就是每次都說在看劇本了，粉絲抱著期望一直等啊等」。

但也有人替劉詩詩緩頰，認為她要兼顧工作跟家庭，還要滿足粉絲期待，真的不容易，而且粉絲也不必管這麼多，「沒人能有權決定人家幹什麼，而且明星也是人，也有自己的活法」、「感覺詩不是不想拍戲，不是一直沒找到合適的嗎？」，盼外界別再給壓力。