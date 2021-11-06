民間機構購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗之第11批昨日（5）凌晨6時19分運抵台灣，共87.17萬劑，累計BNT疫苗總數已突破800萬劑。本批疫苗將捐贈予指揮中心統籌運用，指揮中心也再次像民間機構表達謝意。此消息引發網路熱議，網友忍不住問蔡政府：「你們買的呢？」

《中國時報》昨日報導指出，指揮中心說明，民間合購的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨860.95萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑，以及本批87.17萬劑。

指揮中心表示，本批疫苗效期至2022年3月3日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。對於民間機構的積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

BNT疫苗再度抵台的消息引發熱議，大批網友湧入PTT論壇與臉書相關新聞連結下留言：「請問蔡政府：你們買的呢？」、「送的都特別快」、「讚！到貨就是快，反觀」、「啪！又賞了陳時中一巴掌」、「有效率的民間企業就是比龍蛇混雜的政治快」、「民間企業做政府的事情」、「某黨果然是疫苗乞丐，自己都不用買就等著當伸手牌」。