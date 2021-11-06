中廣董事長趙少康（左三）、台北市議員游淑慧（右三）與羅智強（左）等10月31日一起參與「公投萬聖節」活動，在凱達格蘭大道上扮演魷魚遊戲的角色，與大家一起同歡，並盼送四大公投順利跨過終點線。（劉宗龍攝）

民調顯示針對目前四大公投，民進黨除了核四公投還有得拚以外，其他三項幾乎都被輾壓，對此，資深媒體人黃創夏直言，一隻豬和台積電，美國會保誰？現在氣氛就是賭爛、不爽、鴨霸，這種心情裡面有一個最可怕的叫做「隱沒帶」，「隱沒帶」的能量是民進黨最怕的。

劉寶傑5日在《關鍵時刻》表示，目前民調，四大公投中，民進黨除了核四公投還有得拚以外，其他三個幾乎都被輾壓！現在氣氛真的這麼詭譎嗎？民進黨現在壓力真的這麼大嗎？民進黨只要被過一個就很慘，如果被過三個、四個，還得了？

黃創夏解釋，為何民調如此？現在氣氛就是賭爛、不爽，公投原本是談事情，現在變成一種心情，這種心情裡面有一個最可怕的叫做「隱沒帶」，「隱沒帶」的能量是民進黨最怕的；黃創夏解釋，就像他認識的理工科出身的人，多半不講話也不表態，也不關心上面同溫層在吵什麼，但他們說公投會回家投票，因為大家受不了，「我們讀得這麼辛苦，結果你們講出來的數字，連小學生都聽不懂」。

劉寶傑提醒，他們可是塔綠班、1450、文組天才喔！黃創夏說，可是人家（理工人）微積分是考100分、而且考得很辛苦啊！所以其實大家火大的是，沒辦法講道理，把理工人所講的一切都打成中國（同路人），這要大家怎受得了？當初萊牛進口，蔡英文講的是一套，現在反萊豬就認為美國就會生氣、不保衛台灣？理工人問，一隻豬和台積電，美國會保誰？劉寶傑大笑，為了一隻豬，美國會不保台灣而放棄台積電？所以現在不是在討論事情，是在翻桌？

黃創夏強調，現在就是心情不爽，這對民進黨來講壓力多大！他們自己也都知道！當初陳水扁民調也曾更高達80％，可是一句話就把他打垮了，就是「鴨霸」兩個字，現在大家的心情就是這兩個字。