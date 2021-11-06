2021年ITF台北國際旅展5日揭幕登場，雖因疫情規模縮小、首日入場人次年減34.7％至2萬127人，但國旅需求大爆發帶動各飯店買氣強強滾，老爺酒店集團以2700萬元稱冠、晶華(2707)以2000萬元居次，美福及寒舍(2739)亦繳出1400萬元、1000萬元佳績。

老爺酒店集團表示，礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品已搶購一空，限量的知本老爺住宿券也迅速售罄，更有百萬刷手狂掃聯合住宿券，帶動現場首日業績開出2700萬元紅盤、年增達1.35倍，樂觀預期現場4天展期業績將上看5000萬元。

老爺酒店集團指出，一券通用10家據點的聯合住宿券，續去年現場熱賣逾2萬張後，今年因新增關係企業「老爺關西高爾夫球場」亦可通用，首日再度熱銷達6千張、持續榮登銷量冠軍。每日限量的礁溪老爺「樂活假期」套券及「雲天自助午餐套券」則迅速完銷。

晶華國際酒店集團現場首日繳出2000萬元業績、年增達2成，提前於10月28日開跑的線上旅展業績亦達5600萬元、年增達2成，合計業績已達7600萬元。同時，今年單筆最大宗訂單一舉突破千萬元，為企業福委會代表購買各式餐券及住宿券的票券組合。

晶華表示，現場首日買氣最夯的票券為台北晶華「(木百)麗廳平日午餐雙人優惠折扣券」、折扣下殺1.2折的台北晶華「1+1精緻套房住宿優惠券」及低至6折的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人優惠折扣券」，分別貢獻整體營收達約6～10％。

寒舍集團集結旗下台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐4家酒店參展，共推出27款熱賣商品，現場首日業績達1000萬元，加計提前於10月18日開賣的線上旅展、10月29日開賣的四館快閃櫃合計貢獻5000萬元業績，整體業績達近6000萬元，表現持平去年。

寒舍表示，現場首日熱銷冠軍商品為台北喜來登「十二廚自助餐券」、已賣破3000張，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」則以2400張居次。線上旅展則以礁溪寒沐「MU TABLE自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」迄今賣出1500張表現最佳。

凱撒飯店連鎖現場首日業績為450萬元、年增近50％，提前於10月8日開賣的線上旅展迄今業績達1200萬元、表現持平去年，合計業績達1650萬元。消費者主要詢問餐券或數位加倍券優惠問題，聯合餐券亦為最熱賣商品、單筆最多購買張數達400張。

此外，北投麗禧溫泉酒店現場首日業績達近250萬元，線上旅展業績迄今已達近5000萬元，合計業績已達5250萬元，其中以1300元的露天風呂券及9999元的淡季雅緻山景房最熱銷。

而台北美福大飯店首日業績達1400萬元、年增達1成。推出下殺16折住宿券及3款餐券的大倉久和大飯店，以及首度參展的JR東日本大飯店台北，現場首日業績銷售狀況均優於預期。