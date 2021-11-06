一名網友打完兩劑莫德納2劑，健保卡直接大走鐘。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

台灣近日開打各廠牌疫苗的第二劑，一般打完護理師都會貼上貼紙標記，但一名網友分享自己的健保卡無奈大嘆，有必要貼成這樣？畫面一曝光，立刻讓大批網友笑翻，瞬間吸引超過5000人來朝聖，不少人更笑虧說，原PO肯定惹護理師不開心了。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，打完兩劑莫德納之後，健保卡被貼上兩張貼紙，從照片中可見，疫苗貼紙竟不偏不移地貼在眼睛處，讓原PO的健保卡瞬間看起來像被打馬賽克一樣，也讓他有點無奈大嘆「有必要貼成這樣？」

不少網友笑歪直呼，「保護當事人」、「是不是得罪護理師了」、「把你封印起來」、「另類馬賽克」、「這比馬賽克有誠意了」、「一定是故意的」。另也有人分享自己沒有照片的健保卡說，連他沒有照片都被避開了，原Po肯定做錯事了。

一名網友分享自己的健保卡沒照片，但護理師都被避開照片那塊貼貼紙。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

另也有網友好奇，健保卡上的疫苗貼紙可不可以撕掉？據了解，健保卡上的貼紙是幫助醫護人員確認先前是打哪一廠牌的疫苗，不過由於先前有長者偷偷撕掉貼紙、不帶黃卡，闖關成功混打疫苗，因此現在也改以讀卡機確認上一劑接種的疫苗廠牌，以免有民眾試圖鑽漏洞。

一名網友則透露，他當初接種完疫苗之後，護理師也沒有幫他貼貼紙耶！所以感覺這個東西不是必要的，但感覺把貼紙貼在人的眼睛上，的確會讓人觀感不佳。