大陸《中國城市報》6日報導，隨著大陸各地統計部門陸續發布經濟運行「成績單」，今年前三季GDP十強城市排定。相比今年上半年，排名沒有發生明顯變化。其中，北京和上海、重慶和廣州差距進一步縮小，成都有望年底邁進2兆元（人民幣，下同，約合新台幣8.6元）俱樂部。

北京市統計局資料顯示，今年前三季北京市GDP為2兆9753億元。北京經濟總量正逼近上海，居大陸第二。

就經濟差距而言，前三季北京與上海GDP差距縮小至1113.73億元，較去年同期縮小了428.76億元。就經濟增量而言，前三季北京GDP較去年同期增長了3993.5億元，力壓上海3584.7億元增量。就經濟增速而言，前三季北京GDP同比增長達到10.7％，高於上海0.9個百分點的同時，領跑一線城市。

上述成績的取得，與北京工業強勁反彈不無關係。北京市統計局資料顯示，前三季，北京規模以上工業增加值同比增長38.7％。同期上海工業增速為15.2％。

北京工業的快速增長，北京醫藥製造業居功至偉。北京市統計局資料顯示，前三季，北京醫藥製造業同比增長330％，兩年平均增長100％。

更進一步看，北京醫藥製造業的快速增長則得益於疫苗生產。截至今年三季，大陸疫苗累計接種高達22億次，而作為供應主力的國藥、科興等企業，均位於北京。

《中國城市報》報導，華南城市研究會會長胡剛分析，長期來看，北京經濟快速增長與疏解非首都功能、調控人口密度、產業升級密不可分，包括首鋼在內的產業外遷，為新興產業騰出了更大發展空間。

《中國城市報》報導，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表達相似觀點：「北京發力新興產業較上海時間更早。此外，北京國家級科研機構數量相對較多，這為新興產業發展提供了重要智力支撐。」

上海經濟實力依然不容小覷。上海市統計局資料顯示，前三季上海GDP首次突破3兆元，同比增速9.8％，與大陸持平。

其中，戰略性新興產業，尤其是新能源汽車產業，對上海市經濟增長至關重要。上海市統計局資料顯示，前三季，上海新能源汽車、數字創意和新能源產值同比分別增長2.3倍、29.2％和27.2％，兩年平均增速分別為1.8倍、10.4％和21.7％。

渝、穗大陸GDP總量第四城之爭，是近年GDP十強城市的熱點話題。

兩地統計局資料顯示，今年前三季廣州GDP為2兆零29.12億元，重慶GDP為1兆9951.89億元。兩相比較，前三季廣州市以77.23億元的優勢領先重慶。

值得注意的是，儘管前三季廣州GDP再度領先重慶，但相比今年上半年，領先優勢明顯縮小。

兩地統計局資料顯示，上半年廣州GDP為1兆3101.89億元，重慶GDP為1兆2903.41億元。兩相比較，上半年廣州領先重慶198.48億元。

「重慶人口多、面積大，同時，中歐班列縮小了西部與沿海地區的區位差異，以重慶為代表的內陸城市也可以像沿海城市一樣成為開放的視窗。」彭澎預測，未來重慶GDP很大機率要超過廣州。

胡剛表達相似的觀點：「重慶經濟總量今後很可能超過廣州，但重慶在資金總量、上市企業數量、獨角獸企業和世界500強數量等方面和廣州仍存在一定差距，甚至在許多方面還落後於成都。」

事實上，廣州經濟發展實力不可小瞧。尤其近年來，廣州產業轉型升級成效凸顯，新動能逐漸成為當地經濟的「核」動力。

廣州市統計局局長陳小華介紹，前三季，「3＋5」戰略性新興產業實現增加值超6100億元，占全市地區生產總值的比重為30.7％，比2020年末提高0.3個百分點，對全市地區生產總值貢獻率為29.2％。

具體來看，廣州新一代資訊技術、智慧與新能源汽車、生物醫藥與健康等三大新興支柱產業增加值規模均超千億元，合計同比增長9.4％。智慧裝備與機器人、軌道交通、新能源與節能環保、新材料與精細化工、數位創意等五大新興優勢產業實現增加值增長9.1％。

城市競爭，不進則退。重慶在縮小與廣州差距的同時，廣州也在縮小與深圳的差距。

兩地統計局資料顯示，2020年前三季，深圳領先廣州2311.12億元，而今年前三季，這一領先優勢縮小至1762億元。

十強城市的另一大看點，是成都全年GDP能否突破2兆元大關。

成都市統計發布的資料顯示，今年前三季，成都市GDP為1兆4438.75億元。這意味著成都要實現2兆元目標，四季單季GDP要達到5561.25億元。胡剛稱，成都經濟基礎，特別是製造業基礎比較扎實，第四季往往會有一個衝刺。以2020年為例，成都第三季GDP為1兆2876.5億元，但全年經濟總量達到了1兆7716.2億元，第四季增量高達4840.2億元。