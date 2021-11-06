「雙十一」網絡促銷活動在即，大陸市場監管總局向大陸全國互聯網平台企業和各地市場監管部門下發《關於規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示》。

《工作提示》主要包括八個方面內容：一是嚴格落實主體責任。在促銷期間，要把好平台准入關，落實審查核驗義務，督促平台內經營者亮照、亮證、亮標經營。二是嚴格規範促銷行為。要提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。

三是嚴格規範廣告發佈行為。提升廣告審核水平，杜絕虛假宣傳、低俗廣告，有效攔截虛假違法廣告。四是嚴格禁止不正當競爭行為。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

五是嚴格防範經營假冒偽劣商品行為。嚴格執行問題商品處置規則，對銷售假冒偽劣商品及其經營者及時採取禁限措施，加強知識產權保護。六是嚴格禁止銷售違法違禁商品。開展信息發佈審核和實時巡查，做好違法違禁商品清查，及時下架或刪除違法違規產品鏈接。

七是妥善化解網絡消費糾紛。完善高效、便捷的投訴受理、處理和反饋機制，暢通消費者投訴舉報通道，及時受理、高效處理投訴舉報，積極協助消費者維護合法權益。八是強化政企溝通協作。要積極配合監管部門依法查處平台內經營者相關違法違規行為，形成平台自治與政府監管的良性互動，共同引導平台內經營者提高守法經營意識。

同時，《工作提示》要求屬地市場監管部門加強指導，通過線下約談、線上指導和宣傳教育等方式，督促指導平台企業履行法定義務，落實主體責任；強化監測監管，嚴厲查處違法違規行為，暢通12315投訴舉報渠道，保護消費者合法權益，規範網絡交易市場秩序。