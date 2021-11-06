苗栗縣竹南鎮發生一起父母毆打2歲兒子致死後埋屍，竟持續向政府詐取育兒津貼；警方起初發現生母的4個孩子中有1子不見，追查得知遭殺害，檢方已在4日晚間挖掘出男童屍骨，目前已向法院聲請羈押禁見獲准，但生母因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。

桃園市婦幼隊和苗栗縣政府社會處起初是因發現該生母的女兒遲未註冊就學，因此委託竹南分局協尋，員警在竹南鎮發現學童生母陳女與同居人林男，驚覺陳女生的4名子女有1名不見蹤影，經深入追查發現男童疑被親生父母毆打致死埋屍，4日已找到兒子屍骨，昨（5日）已進行初步相驗。

苗栗父母毆打2歲兒子致死後埋屍，竟持續向政府詐取育兒津貼；警方起初發現生母的4個孩子中有1子不見，追查得知遭殺害。（讀者提供）

苗栗父母毆打2歲兒子致死後埋屍，竟持續向政府詐取育兒津貼；警方起初發現生母的4個孩子中有1子不見，追查得知遭殺害。（讀者提供）

警方調查， 陳女共生了6歲、3歲、2歲、1歲等4名小孩，除6歲女童外，均為陳女與同居的林男所生，發現2歲男童失蹤後，2人辯稱去年6月外出遊玩，男童走失了，但未報警，後又改口6月間某日，男童不明原因暴斃，發現時身體已冷冰冰，才帶到林男上班地點附近的偏僻處掩埋。

檢察官發現男童死亡後，林男和陳女仍長期詐領育兒津貼，詢問後認林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪等犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。陳女則因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。