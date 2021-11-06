臺北網紅節於11月1日晚間在momo購物網直播熱賣「泉發蜂王乳、蜂子粉凍晶膠囊」，詢問度破表，若是直播期間來不及下單的民眾，臺北網紅節活動為期兩個月，只要在11月1日至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，且於11月16日前至「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為喜愛的網紅投票，還能獲得抽萬元大獎的機會。

泉發蜂蜜是台灣在地百年品牌，誠實不浮誇的品牌性格，代代相傳只堅持做好蜂蜜職人的本份。就是這股歡喜做、甘願受的精神，百年來認識她的人並不算多，而且客層結構竟有超過50％是日本客的特殊情況。也因為如此，跨海來台的日本媒體的採訪報導，竟比國內傳媒還踴躍。

蜜蜂達人葉冞糖表示，蜂蜜中富含16種胺基酸、10種以上維生素與礦物質與活菌酵素，舉凡鈣、鐵、鎂、B1、B2、B6、葉酸、菸鹼酸、轉化酶、葡萄酶等營養素，全都在蜂蜜中。由於蜜蜂天性敏感，完全不能碰觸農藥等化學物質，因此能夠避免被農藥汙染的花朵，確保蜂蜜純正的百分百營養源。

泉發生鮮活性蜂王乳於臺北網紅節好評特惠中。(圖/臺北網紅節提供)

葉冞糖表示，蜂王乳是蜜蜂消化過花蜜與花粉後，再從咽頭腺分泌出來哺育女王蜂的超級食物，含有特殊有機酸「癸烯酸」，在自然界來源食物中，僅在蜂王乳發現，非常稀少。除了癸烯酸外，蜂王乳中還含有豐富的維生素B群，以乙烯膽鹼、泛酸居多，均以活性型存在於蜂王乳中。

這次參與臺北網紅節直播特賣會，泉發特選生鮮活性蜂王乳，滑順好入口，有豐富的維生素、胺基酸、礦物質，特別適合需要補充營養的上班族在早餐前、睡前食用，有助氣色調理與明亮肌膚光澤，保持青春美麗，原價2180元，臺北網紅節獨家優惠只要1780元。

泉發蜂子粉凍晶膠囊於臺北網紅節好評特惠中。(圖/臺北網紅節提供)

如果說蜂蜜、花粉、蜂王乳擁有極為豐富的營養，那麼食用了它們成長的蜂子可謂是集營養之大成，因此也被稱作帝王級的營養食品，更被稱作蜂王胎，泉發「蜂子粉凍晶膠囊」堪稱食品界的青春露，經高分子急速冷凍萃取100%純蜂子粉，早晚2粒，吃出好氣色，原價1580元，臺北網紅節獨家優惠1280元。

好康不只臺北網紅節有，來臺北網紅節購買北市優質產品，還能參加臺北市政府於110年11月2日至111年2月15日推出為期3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，活動獎項包含電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮，總價值更超過新臺幣3000萬，民眾只要於臺北市實體店家消費，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，登錄消費發票或收據，即可獲得1次抽獎機會，消費愈多得獎機會愈高。(賴韻如/台北報導)