臺北網紅節於11月1日至11月5日晚上直播熱銷多樣爆款好物，攜手臺北市副市長黃珊珊、百萬KOL宛宛兒、知名藝人洪百榕、網紅白白、網紅曾小芬等名人軍團共同促進消費，振興經濟，購買北市商圈好物還可以憑發票參加2021臺北購起來抽獎活動，且參與臺北網紅節潛力網紅票選更有機會抽中萬元大獎。

百萬KOL宛宛兒在臺北網紅節直播推廣美妝保養壓箱寶。(圖/臺北網紅節提供)

11月1日由藝人洪百榕、網紅糖糖帶來老楊方塊酥、穆記牛肉麵、泉發蜂蜜等食品的「美味吃播秀」；11月2日由百萬KOL宛宛兒、網紅慧慧攜手Cellcore、泉發蜂蜜保養品、佐登妮絲、ROBINLO時尚女鞋等流行爆品「美力全開」； 11月3日由網紅曾小芬、安紀開啟「時尚輕奢日」共同推薦pHformula、SIG肌膚護理雙嬌組、天后點紅唇膏禮盒；11月4日更邀請到台北市副市長黃珊珊現身直播現場，與網紅白白展開線上「臺北市商圈美食會 」，除了介紹老媽拌麵、唯豐肉鬆、童饗企業社松露型巧克力+繽紛花草果香禮盒、媽咪里啦手工餅乾外，黃珊珊與白白更在現場用媽咪里啦巧蜂蜜脆餅遊戲餅乾盒玩起魷魚遊戲，將氣氛推上最高點；11月5日還有網紅小花姐接、岱岱帶來森田藥粧、旺旺食品、TYS太陽星保健食品等「寶藏選品」，更在直播中抽獎送出優質美妝保養品。

臺北網紅節活動為期兩個月，只要在11月1日至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，更別忘了來momo「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為你喜愛的網紅投票支持，獲得抽萬元大獎的機會。(賴韻如/台北報導)