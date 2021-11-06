屏東里港分局的離職警員温俊龍，去年7月在屏東外海涉嫌走私126公斤，高達30億元的海洛因磚來台，遭檢警偵與海巡海上攔截破海上檢警遭攔截，去年12月遭到起訴，但温俊龍仍狡辯，混淆案情規避刑責，無悔改之意，屏東地方法院將他依運輸一級毒品罪判處無期徒刑，另有3名共犯分別處12至14年不等的刑期，全案可上訴。

2020年7月，檢方指揮警方及海巡，在後壁湖外海54浬處，攔查恆春籍漁船「億豐滿號」，起出126公斤、市價高達 30億元的高純度「Ａ中綠皮」海洛因磚324塊，屏檢偵結後起訴警察 出身的主嫌溫俊龍等5人。

屏檢調查發現，溫俊龍是在去年初透過王姓男子找來積欠賭債的「億」 船船長林澤富，以一趟200萬元代價，協助到公海接駁毒品，雙方多次在海上「試船」，試探是否遭跟監，7月23日見時機成熟，趁暗夜從恆春後壁湖漁港出海，在公海交貨完畢後準備返港，隨即被海巡艦艇包圍。

海巡人員上船查緝，於船艙起獲包裝完整海洛因磚5大袋，共324塊 ，總重126公斤、市價30億元，估計約可供130萬人次施用。

屏檢在2020年中才破獲一起海洛因磚384.5公斤及安非他命610公斤的海上運毒案，導致黑市毒品價格不斷飆漲，如今1塊高純度海洛因磚約100萬，現今翻了10倍，達1000萬。

辦案人員發現，5大袋海洛因磚外包裝與過去查緝成品不同，是以肩背式的方式夾帶，經詢問後才瞭解，這批貨於緬甸深山製造，出貨時避免黑吃黑，採用人力肩背的方式接駁下山，避免過去利用車輛運 載而有整車遭劫走的風險，運送過程還有武裝軍隊保護。

辦案人員發現，運毒集團發現毒品遭查扣，為製造犯案斷點，由集團成員約在某律師事務所討論滅證事宜，並由溫男以50萬將犯案中通聯手機買回，且交代其中一名小弟即刻銷毀，但小弟覺得蘋果手機丟了可惜、留下來自用，經檢警抽絲剝繭循線扣得後，成了拼湊整起犯 罪中關鍵拼圖。

屏東地院審理後，將涉温俊龍處無期徒刑，褫奪公權終身；開船運毒的林澤富判14年；協助籌畫運毒的王文彬判13年、李嘉峯12年，另曾經列共犯的王、李兩人因證據不足，獲判無罪。