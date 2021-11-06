2021年台灣公共行政系與公共事務聯合會(TASPAA)國際學術研討會，由中央警察大學警政管理學院承辦，並於11月5日、6日在警大盛大舉辦。本次大會開幕邀請桃園市長鄭文燦、內政部次長及中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，及行政院人事總處人事長施能傑等人參加。本研討會由行政院人事行政總處、勞動部職安署、文化部文創司、行政院災防辦、行政院海委會、考試院國家文官學院、台北市政府民政局、中華民國刑事偵防協會等不同領域的機關協辦。

內政部次長陳宗彥為開幕式致詞。(警察大學提供)

今年大會的主題訂為「後新冠肺炎的公共行政：專業行政與跨域協力」，發想起源於COVID-19近兩年在全球肆虐，各國政府行政部門在不同領域需不斷提升專業以因應高度不確定性，然同時間也需要不同領域之間的溝通與協力，才能有效因應疫情帶來的種種挑戰。例如衛政、警政、社政、民政間的彼此相互合作，讓台灣在面臨五月以來的疫情得以獲得有效的控制，成為國際的典範。

桃園市政府市長鄭文燦開幕式致詞。(警察大學提供)

內政部次長陳宗彥在開幕致詞時指出，臺灣面對疫情的治理與控制，主要奠基於中央跨部會的協調、中央與地方政府的合作，以及公私部門的協力。除了衛政部門的努力外，警政部門協助投入許多人力支援協助各項防疫工作，亦功不可沒。同時期許本次研討會發表的優秀論文，都能在國際期刊上獲得刊登，促進公共行政的跨域研究。

考試院長黃榮村專題演講。(警察大學提供)

桃園市長鄭文燦致詞時表示，警大在桃園不僅是警察幹部的養成基地，更是警察學術研究的重鎮。臺灣的防疫之所以能有所成，真的要歸功於跨領域、跨機關、中央與地方的溝通、協力與合作。而臺灣防疫的經驗確實值得作為公共行政與警察學術探討的成功案例，希望本次研討會能對臺灣未來提供更好的研究貢獻。

人事總處人事長施能傑致詞時亦提出相關統計數據指出，從臺灣廣義公共行政領域學系畢業的學生，參加相關公務人員考試錄取者約佔了6.1%，排名第2-3名；擔任簡任10職等以上職務者，則提升至8-9%。可見公行領域畢業生在政府機關中佔有相當高的比例，真的值得肯定。同時也希望能改變一些國家考試取才的方式，讓政府各部門遴選到真正所需的公務員。

此外，考試院長黃榮村也以「建立文官制度決策支援系統」為題，進行專題演講，點出了未來文官制度改革的趨勢與發展中，以證據為基礎(evidence-based)的重要性。黃院長強調數位治理，更提及文官制度相關問題與改革對策，內容精僻，給與會人員頗多啟發。

由於疫情仍在二級警戒，本次研討會仿效東京奧運模式，即主持、發表與評論人採實體會議，其餘聽眾則為線上方式參與。現場計有300位左右的專家學者與會，另線上聽眾則突破1000人次。會議中也邀請到美國公共行政學會會長Allan Ros-enbaum教授、瑞典哥德堡大學Jon Pierre教授等人進行演說，另有日本、希臘、美國、韓國及英國等學者專家透過線上方式發表疫情期間各國警察角色與功能的研究。研討議題除了帶來新的觀點與啟發，會議舉辦方式在後疫情來臨之際也逐漸成為新模式。