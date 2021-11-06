臺北網紅節於11月2日晚間在momo購物網直播熱賣「Cellcore極致凍齡青春組」，線上觀眾反應熱烈，網紅也讚不絕口，錯過直播的民眾也不用灰心，臺北網紅節活動為期兩個月，只要在11月1日至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，且於11月16日前至「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為喜愛的網紅投票，還能獲得抽萬元大獎的機會。

今年香港小姐選美大會官方指定品牌「科瑞麗Cellcore極致凍齡青春組」，不僅名聞香江，也是李嘉誠集團布局大陸美容市場的主推品牌，這次在momo購物網的臺北網紅節商城好評熱賣中。

Cellcore亞洲總裁陳安妮表示，香港李嘉誠集團買下在歐洲有900多店的法國瑪莉娜Marionnaud美妝集品店，去年進軍大陸市場，受疫情影響而延緩展店計劃，目前在武漢、上海、西安開設4家附有美容護膚中心的A級門店。來自瑞士的Cellcore就是該店銷售排名第一的保養品牌，領先歐美專櫃大牌。

瑪莉娜上海店主推Cellcore保養品。(圖/臺北網紅節提供)

陳安妮表示，Marionnaud美妝集品店明年會在大陸擴展至20家店，定位為中高端美容專賣店，這次配合臺北網紅節推出Cellcore極致凍齡青春組，包括：奇肌精華乳30ml+5ml各一瓶、保濕安瓶3ml、奧秘紅鑽提拉精露安瓶3ml、南極凍齡提拉安瓶3ml各一瓶，一次擁有原價6400元的套組，在台北網紅節獨家限量優惠1800元，再額外加贈價值1800元的晶眸無暇眼周課程體驗券一張，買到賺到。

Cellcore極致凍齡青春組，多樣保養必備聖品，一次擁有。(圖/臺北網紅節提供)

有瑞士「安瓶世家」稱號的Cellcore，旗下有10款安瓶，每款都有「一試成主顧」的口碑評價，這次特賣主推的奇肌精華乳，市場暱稱「9杯水」是Cellcore的頭牌明星商品，內含以超微脂包裹的奇肌藍珠，將維他命A及維他命E穩定送達肌膚，緊緻肌膚撫平細紋，喚醒肌膚活力，均勻明亮膚質，讓肌膚保濕鎖水、煥亮潤彈。

9杯水奇肌精華乳深受空姐喜愛。(圖/臺北網紅節提供)

Cellcore保濕安瓶有革命性的青蘋果萃取stemcetic含有植物複合精華、微藻精華多醣體(B1、B2、B12)、玻尿酸等滋養成分，高度濃縮的精華活性成分，是肌膚最佳水分補給，提升水潤感，使肌膚感受潤澤、活力及如絲緞般光滑觸感，特別適合極度乾燥缺水，與壓力疲憊肌膚使用。

Cellcore奧秘紅鑽提拉精露，蘊含鑽石粉末、野玫瑰萃取、複合植物抗老成份，濃縮精華提升肌膚屏障，緊緻彈力、光滑細緻，給肌膚極致奢華享宴。

Cellcore南極凍齡提拉安瓶，取用南極冰原抗老化醣蛋白保濕精萃，幫助活化與保護肌膚，醣蛋白具有良好的保濕性，幫助肌膚留住水份，維繫肌膚的保水度，並讓肌膚看起來更加光滑，強效保濕，可增加肌膚保水度與透明感，使皮膚水嫩細緻。

好康不只臺北網紅節有，來臺北網紅節購買北市優質產品，還能參加臺北市政府於110年11月2日至111年2月15日推出為期3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，活動獎項包含電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮，總價值更超過新臺幣3000萬，民眾只要於臺北市實體店家消費，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，登錄消費發票或收據，即可獲得1次抽獎機會，消費愈多得獎機會愈高。(賴韻如．鮑品澄/台北報導)