大陸澎湃新聞6日報導，中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強5日在第四屆虹橋國際經濟論壇「中國現代化與世界新機遇」分論壇表示，中國是第二大數位經濟大國，現正加快新型數位基礎設施建設。中長期看，中國經濟內生動力充足，韌性十足，潛力巨大，IMF預測，未來兩年中國對世界經濟增長的平均貢獻率將超過1／4。

張曉強說：「新時期，中國將全面貫徹創新、協調、綠色、開創、共用新發展理念，實施創新驅動發展戰略，構建互促互進的雙迴圈新的發展格局。」「創新和開放是中國現代化建設的重要內容。」首先要加快數位化創新發展，既要打造數位經濟新優勢，也要加快數位社會建設步伐，提高數位政治建設並引導良好的數位生態。

他介紹稱，中國是世界第二大數位經濟大國，數位經濟新動能的作用在持續增長。到今年9月份，中國建成的5G基站超過100萬個，占世界的70％以上。作為數位經濟核心產業，今年前三季電子資訊製造業、軟體和資訊技術服務業增速分別達到16.8％和19.3％，積體電路產量同比增長43.1％。前三季大陸網上零售額達9.19兆元，同比增長18.5％，全面賦能中國的生產、投資、消費和貿易，為中國經濟的強勁復甦發揮重要作用。

張曉強指出，數位經濟是科技創新的重要前沿，要共擔數位時代的責任，加快新型數位基礎設施建設，促進數位技術與實體經濟深度融合，説明開發中國家消除「數位鴻溝」。他提到，中國將積極參與全球數位經濟制度，為推動全球數位經濟的健康發展貢獻更多力量。

張曉強稱，堅持對外開放是中國的基本國策，要繼續加強對外開放。十四五時期，中國將建設更高水準的開放經濟體制，加快推進制度開放，包括進一步縮減外商投資主動的負面清單，促進內外資企業共同競爭，對全球來華投資興業的門將開得更大。

張曉強說，未來，中國將繼續構建面向全球的高標準自由貿易區網路，推進貿易最優化、便利化的探索與創新，同時也支持和鼓勵更多中國企業走出去，參與國際合作，為本地、全球產業鏈、供應鏈安全，保障貿易投資暢通，貢獻中國利益。「我們將秉承共商、共建、共用原則，推動高品質共建一帶一路，更好地實現優勢互補，合作共贏，為世界經濟可持續發展不斷注入新的強勁動能。」