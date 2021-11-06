The category is buckets.



32 points on the night for @J30_RANDLE. pic.twitter.com/j1ua9Zw2fp — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 6 2021

好不容易迎回腳踝扭傷的主控哈勒戴傷癒復出，公鹿還是找不到贏球答案！尼克克服上半場一度落後21分頹勢，6日靠著蘭道爾、巴雷特與羅斯3人得分破20的凶猛火力，終場113比98逆轉擊退地主公鹿，尼克中止2連敗，也送公鹿2連敗。

有了哈勒戴傷癒復出助威，公鹿第2節一度取得40比19大幅領先，沒想到接下來公鹿攻守失序，也讓尼克逐漸追上，打完前3節，尼克反以88比83領先，公鹿末節手感仍然欠佳，也讓尼克慢慢擴大領先到20分，公鹿球迷只好黯然離場。

蘭道爾徹底展現他在內線的破壞力，全場投22中11，攻下全場最高32分，外加12籃板、4助攻，表現完全把「字母哥」阿提托康波比了下去，羅斯替補貢獻23分、8籃板及4助攻，也讓先發控衛肯巴沃克僅打15分鐘，巴雷特20分。

阿提托康波替公鹿拿下25分、7籃板及4助攻，葛雷生艾倫也有22分，哈勒戴替補打了20分鐘，拿下10分、4籃板與3助攻，目前米德頓還因感染新冠病毒隔離治療當中，布魯克羅培茲也因背傷持續缺陣，看來公鹿還需一段時間才能找回完整陣容。