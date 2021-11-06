芝加哥白襪本周末宣布留任名人堂總教練拉魯沙(Tony La Russa)，他們本季坐上美聯中區冠軍，季後賽首輪（分區系列賽）1勝3負敗給太空人。白襪總管表示會做出一些改變，宣布不續聘「肌力與體能訓練教練」艾倫湯瑪斯(Allen Thomas)，艾倫湯瑪斯已經為白襪工作27年了，其中18年掌管球隊的肌力與體能訓練。

外界分析這是因為白襪今年傷兵不斷，捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)、新人猛將羅伯特(Luis Robert)、席曼奈茲(Eloy Jimenez)都出賽不到100場。其中較大部分的球員是大腿肌肉拉傷，而且是從開季到10月季末都有人在受傷。

白襪總管漢恩(Rick Hahn)說：「保持不受傷是勝利的一大條件，找出讓球員盡量不受傷的方法是很重要的。我們明白，天有不測風雲，但我們必須確保在能力範圍之內讓球員維持健康，讓他們在球場做出貢獻，這讓我們重新審視這塊區域。」在白襪球團看來，首先是球員訓練方面需要重新調整。

另一方面，白襪在守備調度方面也遭受質疑，他們的守備布陣（defensive shifts）使用次數是聯盟倒數的，守備布陣愈來愈被各隊重視，大聯盟官方也在檢討是否使用得過於頻繁。漢恩解釋白襪雖然較少使用守備布陣，但他們取得的效果是最好的。白襪今年93勝69敗，同區戰績次佳的對手印地安人僅有80勝82敗。