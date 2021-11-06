歸仁分局大潭派出所巡佐吳孟宇日前在警政身分不明系統查得1筆雲林縣安置機構有名身分不明婦人無人認領，他逐一過濾失蹤人口報案紀錄，找到1筆36年前走失人口、已被法院宣告死亡註記的林姓婦人，經聯繫林婦兒子指認，林婦雖認不得眼前兒子，但兒子一眼認出是失蹤多年的媽媽，母子闊別36年終於團聚。

吳孟宇說，67歲林姓婦人10月間在新北市三峽一處河邊萌念尋短，一位善心計程車司機路過看見覺得有異，主動上前關切，得知婦人因思念遠在200公里遠的子女而情緒低落，特地載婦人從三峽到雲林尋找家人，但婦人憑著記憶，遍尋不著以往住處，身上也沒任何證件，司機只好將她交給當地派出所並通報社會處，協助安置在機構。

吳孟宇循著該筆通報資料著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，查到1筆36年前的雲林縣走失民眾紀錄，但女子已被法院宣告死亡註記。林婦吐露，當年跟母親吵架，憤而負氣離家，獨自在台北打零工、住工寮生活，過著隱姓埋名生活，也渾然不知已被註記死亡，直到近來年紀大了，格外思念家人。

林婦兒子說，母親離家當年，他才7歲，當時阿嬤曾焦急報案尋人，多年未果，家人認定她早已不在人世。林姓婦人兒子面對警方告知媽媽被安置在機構，百感交集，在警方陪同下，前往機構指認。他感慨「是阿嬤辛苦養大我和1個姊姊和1個妹妹，我也需要跟她們討論這件事....」不過，雖內心猶疑，但母子相聚那一刻，兩人心情都難掩激動。

歸仁警分局長邱顯良知悉案情後，同理婦人一直過著沒有身分的生活，除了請員警偕同家屬協助執行相關指認事宜，也希望在警政和社政共同努力下，讓原本缺角的家庭得以沒有遺憾。