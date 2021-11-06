巴西知名女歌手梅東薩（Marília Mendonça）今(6日)驚傳搭乘私人飛機前往音樂會工作時墜機身亡，得年26歲，留下1歲兒子里歐（Léo），飛機上包括她共5人皆喪生，而她8小時前才曬出登機的興奮影片，宣告將前往下個工作地，豈料成了最後身影。

梅東薩12歲就開始做曲，2015年發行首張EP出道，知名曲為〈Infiel〉是巴西熱播流行歌曲之一，她也因此曾獲三重鑽石唱片證書加持。去年因新冠肺炎肆虐全球，梅東薩轉而決定開線上直播演唱會與歌迷同歡，結果收視高峰引來330萬網友同時上線觀賞，創下輝煌紀錄，2019年更榮獲拉丁葛萊美獎。

據外媒報導，稍早梅東薩從巴西出發，欲抵達卡拉罄加市（Caratinga）時突然發生意外墜機，目前事故的主因仍不明朗，同行除了正副駕駛兩人外，製作人黎貝洛（Henrique Ribeiro）、助理費柳（Abicieli Silveira Dias Filho）及梅東薩都不幸罹難，照片曝光可見飛機掉在米納斯吉拉斯州卡拉廷加（Caratinga）附近的一處農村，現場機身支離破解。

對此，梅東薩的公司已透過她的官方IG證實噩耗，巴西政府文化部回應梅東薩的作品對巴西區域音樂、文化都帶來深遠影響，樂迷將緬懷她及其創作，而從梅東薩登機前曬的影片看來，當時她拖著行李箱，一手拿著吉他前往機場，更分享自己先前健身及在飛機上吃美食的片段，似乎不見任何異狀，真正失事原因還有待檢警深入調查，目前暫未公開調查報告。