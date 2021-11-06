下個月的反萊豬進口、珍愛藻礁、公投綁大選、及重啟核四等公投案，東華大學教授施正鋒認為，年底公投是照妖鏡，「吾皇一聲令下，嘍囉競相表忠，恰是最佳的民主照妖鏡」。

他今在臉書指出，兩大黨立意進行藍綠對決，民眾黨內部有雜音、終於小心謹慎打出「兩好兩壞」。

他說，平日執政無步、政績普普，選舉投票只靠對決，所以，當蔡英文總統指控對手是濫用公投、阻礙台灣民主深化，行政院長蘇貞昌加碼痛批國民黨配合中國、要把蔡英文總統打到跛腳、要把民進黨政府打趴，蝦兵蟹將可以聞出「抗中保台」的基調，側翼打手更不遑多讓盡情演出，連學者都荒腔走板。

他說，藻礁是相對比較冷門的環保議題，原本只有長期看守觀音的小學老師潘忠政死守寒窯，若非一些電視主播出面關心連署，報導竟然遭到關切、甚至被威脅調離主播台，恐怕根本不會引起社會大眾的注意，也不會有後太陽花大學生氣死閒人加入。

他指出，民進黨穿草鞋出身，執政的最大戕害是社運萎縮，頭人紛紛加入政府，說好聽是實踐理念、講難聽一點是把社運過水當作進身之階。小英在野的時候四方拉票，藻礁拍照留存無法抹去，最尷尬的是農陣出身的陳吉仲。

他說，萊豬進口是民進黨政府心中的最痛，因為當年美國萊牛進口，擔任在野黨主席的蔡英文還領銜眾人大張撻伐政府；然而，綠營政治人物講過的話不會船過水無痕，老百姓的記憶力也未必不如政客。

他說，既然有風險，不說歐盟敬謝不敏，中國人不吃萊豬、台灣豬不吃萊劑，不幫台灣人民把關的政府，留之何用？民進黨棄甲曳兵，試圖拉前朝下水，然而前AIT台北辦事處處長司徒文老早就澄清當年是陳水扁總統的承諾。至若牽拖軍購、BTA、或CPTPP，那是強詞奪理。

他指出，重啟核四議題儘管治絲益棼，但是既然涉及能源穩定，以及國家安全的考量，並非不能做通盤的理性討論。

他說，蔡英文輕諾寡信、沒有信念，倒是堅持「非核家園」到不可理喻的程度。雖然天然氣遠比火力發電乾淨，然而，卻很可能受天候影響，更不用說萬一海上封鎖，安全存量很難掌握；相較之下，核能比較乾淨，而核安、及廢料並非無解，可惜眾人鴕鳥心態避談。

他說，強權之所以反對，應該是出於防止核武擴散的考量，朝野政黨遮遮掩掩、唯唯諾諾，難擔國家長治久安重任。

他表示，民進黨上回九合一選舉大敗，怪罪公投綁大選，因此挾國會席次過半的優勢，私心自用修法強制脫鉤，違反一般民主國家的作法，此後投票率不會太高、公投恐難過關。

他說，民進黨連民眾最後一道制衡當道的尚方寶劍也要實質剝奪。他表示「最令人訝異的是，一些所謂的獨派團體自來強調透過公投向國際社會表達台灣人的意志力，竟然能容忍民進黨一意孤行，看來，這些人滿足小英的中華民國式台獨」。