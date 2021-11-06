有些人年少得志，有些人大器晚成，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享生肖屬鼠、龍、羊、狗、豬的人起運比較晚，48歲後會發達起來，中年揚眉吐氣翻身賺大錢。

▍1.生肖鼠

屬鼠人擅長衡量利弊得失，因此不會吃虧，但是就算各方面能力都比較強，有的時候也會感到迷茫，年輕時運氣平平，沒什收穫。不過貴人運還可以，48歲後能得到貴人的幫助，金錢運高漲，發大財，投資獲利錢生錢，不再有經濟壓力。

▍2.生肖龍

屬龍人48歲前容易招小人嫉妒，做事坎坷不順，48歲後運勢大旺，讓屬龍人苦盡甘來，接下來的路途變得坦蕩，無論做什麼都會比較順利，事業上會遇到賞識自己的伯樂，能得到讚賞，升職加薪變得特別容易，心想事成，大吉大利。

▍3.生肖羊

屬羊人心中有一份純真，相信世間的美好，年輕時過於理想，甚至可說是不切實際，人生進度有些落後，48歲後心態穩定，能力強大，事業有成大有收穫，同時財運跟著水漲船高，橫財入門，一夜暴富，過上富貴榮華的日子，讓人刮目相看。

▍4.生肖狗

屬狗人做事有些衝動，但是內心卻很善良，而且為人光明磊落，雖然愛打抱不平，難免將是非惹上身，但有很多貴人欣賞他們的正義感。屬狗人步入中年成家後運勢變好，遇到困難的時候，總會有人出手幫助，48歲後逢凶化吉，霉運不沾身，好運連連。

▍5.生肖豬

屬豬人不喜歡爭搶，不愛表現，常有知足常樂的心態，因此年輕時幹勁不足錯過了很多機會，他們愛玩樂，對自己要求不高，到了48歲後，晚熟的屬豬人逐漸明白了很多道理，開足馬力努力向前。他們命好，只要努力就都不晚，好運氣又回來了，後福無窮，事事如意。

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