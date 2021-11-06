副總統賴清德今出席「國家生技醫療發展基金會數位生技口腔論壇」，賴清德致詞表示，公投是落實主權在民的一個手段，期望生醫界、醫界及科學界大家能以科學立場專業判斷這次的公投案，並勇敢向社會表達看法。

賴清德致詞時提及年底公投指出，面對12月18日的公投，他期盼大家拿出專業來判斷，勇於向社會表達4個公投案站在科學的立場上，應該如何投票，並表示公投是主權在民非常重要的一個手段，應該要珍惜。

賴清德說，他也認為公投與人的選舉應該要分開，才能讓民眾能冷靜的判斷，倘若公投與人的選舉混在一起，可能會將落實主權在民的公投擺在次要，這不是長期追求民主的臺灣所要的。

他表示，期望大家盡量將落實主權在民的公投單純化，讓公投的品質能夠提升，也盼望生醫界、醫界及科學界的朋友們運用專業判斷，相信不難得到答案。

賴清德也感謝基金會對於臺灣口腔醫療發展的貢獻，並盼未來牙醫界也能共同幫忙，一起提升臺灣整體的健康。

副總統致詞時表示，感謝國家生技醫療發展基金會長期致力於國家生技及醫療的發展，除對於生技醫療的研究給予獎勵外，也橋接研究計畫跟產業，讓研究成果能夠進入市場；並整合生技醫療事業，建立菁英人才庫，同時也致力於發展國內外生技醫療的交流，為國家提出建言，他也在此表達感謝之意。

賴清德談及，今天的終身成就獎得獎人陳義聰醫師在牙醫及生技領域成績斐然，在此向陳醫師表達敬意，並感謝其對臺灣牙醫界的貢獻。

賴清德指出，在COVID-19疫情期間，牙醫界率先推出全面性的預防計畫，讓口腔醫療及防疫可以同時並進，不至於因疫情關係，導致口腔醫療服務停擺，這對於廣大的社會大眾是相當重要的，他也藉此向在場的牙醫界先進表達敬意。

他說，臺灣第一劑疫苗施打率在10月底已達到七成，並希望在年底前第二劑施打率能達到六成，他也希望大家未來能協助政府宣傳，相信對第二劑的施打率會有幫助；此外，因人口老化及少子化，臺灣的疾病型態已產生變化，多為慢性疾病，其中口腔疾病被發現與心血管疾病、新陳代謝疾病等有莫大關係，他也期盼牙醫界能共同幫忙，一起提升臺灣整體的健康。