民眾黨公投立場再變？ 柯文哲最新說明

台北市長柯文哲赴市議會總質詢。片段約從3小時09分起。

台北市長柯文哲昨(5日)在議會接受總質詢時，國民黨議員李伯毅針對兩岸情勢問題，詢問警察局長楊源明「如果蔡總統發布緊急命令，全國進入戰時狀態，蔡英文如果認為柯文哲通敵而下令逮捕，你是否會依法逮捕柯文哲？」楊源明表示，因為在戰時的話有相關規定，以目前沒有辦法具體回答，「如果根據法規，總統命令要遵從，會依法逮捕」。而今(6日)柯文哲出席活動時，對此回應，「這也是個真實的題目」

昨天在議會質詢時，李柏毅聽完楊源明答案後當場問柯文哲，「市長你不覺得你很危險嗎？」柯笑回，「你是叫我趕快逃走是嗎？」但這段質詢畫面也引發北市議員「呱吉」邱威傑在臉書喊，「哇！邏輯炸裂 我真希望我的質詢也這麼有想像力」。

而柯文哲今到環南市場參加頒獎活動，被媒體問及「怎麼看若總統蔡英文發出緊急命令，若下令逮捕，是否會依法逮捕柯？」他回應，「這也是個真實的題目」，只是有人這樣問而已。媒體追問「那為什麼真實？」柯說明，緊急狀況還是有總統的權責。