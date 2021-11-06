喜樂時代影城桃園A19店將開幕。（喜樂時代影城提供）

桃園市長鄭文燦（左）和喜樂時代影城總經理程立峯（右）共同挺文創送電影票。（喜樂時代影城提供）

雙11購物節加上一連串節日即將到來，各影城紛紛推出好康活動吸客。知名連鎖影城品牌為慶祝影城開幕，推出吉卜力工作室暌違6年的新作《安雅與魔女》作為開幕電影，影城開幕當日將舉辦「電影限量500名只要99元」的活動，讓大桃園地區的居民共享影城開幕的喜悅。

《安雅與魔女》由動畫大師宮崎駿企劃、兒子宮崎吾朗執導，改編自英國作家黛安娜·韋恩·瓊斯的小說《Earwig and the Witch》，劇情描述一名住在孤兒院的小女孩安雅，某天被一對會使用魔法的男女收養後發生的故事；電影中文版還邀請唐綺陽、黃子佼和庹宗康擔任配音，令人期待。

桃園市長鄭文燦近日前往環球購物中心A19的喜樂時代影城，以實際行動給予支持，並指出電影院選在青埔很好，且下午到晚上都有不同年齡層客群，表示年輕人參加藝文活動不須特地跑台北，在桃園當地就有充足資源。

喜樂時代影城桃園A19店位於環球購物商場4樓，將於11月12日正式開幕，祭出凡12日當天至喜樂時代影城全台連鎖影城觀影，即可享「吃爆米花、喝飲料，每項通通只要19元」的優惠大FUN送活動，希望藉此機會體現因疫情趨緩、影城餐飲解禁後影城生機的恢復。

喜樂時代影城總經理程立峯表示，在疫情趨緩的「後疫情時代」，喜樂時代獨創的微影廳，不需要承擔百人同時進出的群聚風險，肯定能給大家更安全、舒適的觀影環境，「相信看電影這件事，絕對有無可取代的功能。」

此外，影城更特別尋訪洽談「2021年必比登美食季」的上榜餐廳，希望為大桃園地區居民引進「米其林必比登美食」，讓民眾走進影城，能一邊看電影，一邊享用必比登美食點心。詳情可洽喜樂時代影城桃園A19 Facebook官方粉絲專頁。