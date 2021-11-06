國民黨智庫4日舉辦氣候變遷論壇，卻遭警方以「凱道夜宿與公投正熱烈進行」為由上門關切，讓國民黨台北市議員張斯綱痛批「民進黨在怕什麼？」張表示，這次警方並未表示有掌握任何具體的陳抗情資，讓他不禁質疑上頭有給予什麼壓力；基層員警平常已很辛勞，他呼籲民進黨不要濫用公權力作政治偵防，否則更坐實了「民主獨裁」的稱號。

張斯綱5日在臉書刊出一張照片，圖片時間是4日上午9時15分，有員警赴國民黨智庫關切，與現場4位工作人員談話。張表示，國民黨智庫長期關心各類議題，並定期以論壇、座談會等形式邀請專家、學者一起來研究與交換意見，但這場氣候變遷論壇卻突遭警方上門關切，警方說，是因為凱道夜宿與公投正熱烈進行，所以來「保護安全」，但他認為此說法實在過於牽強。

張斯綱指出，此座談會只通知媒體，而且採取線上方式進行，過去類似座談會從未出現抗議場景，更無警方曾來關切。警方這次若有掌握具體的陳抗情資，為何不清楚說明？還是因為上頭有給予什麼壓力？

張斯綱強調，感謝基層員警平常的辛勞，值此公投時刻發生這種不尋常的舉動，身為警方大家長的徐國勇，應該給個說法；也呼籲民進黨不要濫用公權力進行政治偵防，「否則只是更加坐實你們『民主獨裁』的執政稱號！」

對此，徐國勇5日在立法院受訪時表示，警察執勤有很多辛苦的地方，警察局已向國民黨智庫說明，是因為現在有些夜宿活動、擔心有干擾情事，所以才好意過去，這是一場誤會。徐強調，沒有人會去做這種政治偵防，相信警察更不會這麼做；被問到是否跟公投有關？徐笑說「沒有啦」。