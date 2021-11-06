直播主連千毅最近簽下鄧佳華引來不少話題，而鄧佳華近來因感情問題數度失控，和親子台「香草姐姐」宜軒數度告白卻碰壁。昨(5日)連千毅在直播中提及此事，呼籲鄧佳華看女生不應該只看外表，雖然他的娜美老婆外型出眾又有傲人上圍，但先前約會讓他認定娜美的，其實是兩人互動中的兩項細節。

連千毅昨在直播中呼籲鄧佳華要多看女生的內涵跟本質，如果宜軒已經講清楚回絕了，鄧佳華就不該死纏爛打，提醒他不要單戀一枝花。話鋒一轉，連千毅提到自己老婆忍不住驕傲說娜美的外表應該算TOP 1，身高171公分，23腰，還有沒有整過型的上圍34E，加上日本血統，但讓他認定要娶娜美的主因非關外表，而是約會時對方說的話。

連千毅表示當年是看中老婆會替他省錢的性格，才認定對方。（圖／翻攝自iga1638 IG）

連千毅坦言，當年自己還不算有錢時曾開名車去找娜美約會，當時他放話對方想吃什麼都答應，娜美卻回：「不用啦！那個錢不要亂花」，最後兩人找了一間複合式餐廳，共花了1000多元用餐，結束後又因時間太晚，連千毅打算在當地找飯店休息，並請在地人娜美幫他找住宿地，娜美後來也挑了間普通等級的汽車旅館給他，讓連千毅發現娜美節儉樸實的善良個性，婚後賺了錢便心甘情願交給太太管，因為相信太太是會幫他省錢，而不是只會花錢的人。

此外，連千毅先前也透露看新聞得知有準新娘要結婚前才知老公婚宴每桌花不到1萬3，讓準新娘抱怨「很難看」，令連千毅反批：「妳當妳是林志玲喔」，更指出要是娶到這種女人會很衰，因為為了女方喜好得要借錢充場面，最後不忘放閃說：「講實在話，我辦一桌兩萬的，娜美也會很開心，親友吃的粗飽，食材棒，最重要」。