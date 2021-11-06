曾為女團《宇宙少女》成員、又拿下《創造101》冠軍的23歲當紅偶像孟美岐，日前被爆當人小三，對象是大陸音樂製作人陳令韜，他背叛交往4年的女友，與本應是工作關係的孟美岐發展地下戀情，疑似兩人之間的鹹濕對話也被曝光，引發軒然大波，事情一度發展到陳令韜在社群留下遺書，不料才2天就悄悄刪文，且他被發現換了個平台發文，更新復工照，讓很多網友看不下去，砲轟：「憑什麼」。

陳令韜爆出劈腿孟美岐，雙方形象都遭到重創，事發後他一度在微博留下遺書，言詞相當悔悟沉重，不料正當孟美岐發聲明跟正宮道歉時，2天後陳令韜被發現默默刪掉了遺書，雖然至今仍停止更新微博，但他卻在抖音更新了工作影片，還在網易雲發了幾條動態，竟自我喊話：「好好創作，不再重蹈覆轍」，事情被發現後，網友無不驚呆，有人忍不住留言嗆他：「還活著呢？」，陳令韜回嘴：「託你的福，我活得好好的」，他被罵：「真是人不要臉則無敵」，則回嗆：「無敵吧，男人嘛，希望你幸福快樂，別經歷我經歷的」。

當時陳令韜的劈腿孟美岐一事，是被正牌女友發文爆料而曝光，10月25日男方認了做錯事，留下遺書跟大眾道歉，而輕生行為所幸被朋友發現並阻止，但陳令韜沒多久後悄悄刪掉了遺書，重發了文章，說是自己前一段感情沒處理好，也沒把事情的始末告知孟美岐，才會鬧出這樁，強調她不是小三，並且自己會好好自省：「我已重新振作」。

反觀孟美岐，雖事發後公司有幫忙抑制輿論，但仍造成形象重創，隨之而來的是工作受到嚴重影響，丟了大量代言、廣告，目前低調神隱中，跟陳令韜的近況比起來相差太大，讓眾人不服，痛批這件事情是兩人一起惹出來的，應當一起被封殺，「憑什麼男的可以肆無忌憚出現」」、「對男的真是寬恕」。

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