運價高漲帶動全球貨櫃船公司海賺，繼龍頭馬士基第3季息稅前利潤EBIT59億美元（約台幣 1600 億元），刷新創立117年來單季最佳獲利後，國內海運巨頭長榮第3季稅後盈餘801.38億元，每股純益（EPS）15.15 元，一舉賺贏上半年、創新高。貨櫃三雄從低點已大漲逾20％，這一波中期反彈能漲到哪裡？專家表示，取決於兩大關鍵，一是航運成交占比需維持30％，再來馬士基股價改寫天價，如此一來，長榮、陽明漲勢也檔不住。

長榮受惠運價上漲、運能大增等利多，第3季繳出亮眼成績單，毛利率衝至69％，比第2季54.78％，大增14％，稅後盈餘更達801.38億元，年增879.06％，平均每日賺進8.7 億元，每股稅後盈餘（EPS）為15.15元，一舉賺贏上半年、創新高，超乎法人預期。累計前3季，長榮稅後純益 1582.79 億元，年增 1347.32%，每股純益 30.27 元，同創新高紀錄。

儘管第4季貨櫃航運業為傳統淡季，但2021年運價因塞港及客戶需求強勁下仍維持高檔，長榮第4季維持第3季旺季水準，同時長榮11月、12月美加線調漲GRI，以及第4季有2艘2.4萬TEU、2艘1.2萬TEU、1艘2600TEU及6艘1800TEU等新船投入營運，以第3季EPS達15.15元推算，外界保守估算今年EPS上看45元。

貨櫃三雄5日開小低震盪收紅，長榮漲勢最猛，終場大漲4.1%、收在114元；萬海上漲2%至178元；陽明上漲1.4%來到107.5元。

航運三雄從7月高點崩跌超過6成，這半個月緩步打底，且一底比一底高，K線打出大碗公的圓形底型態，多方勢力逐漸站優勢，加上長榮第3季獲利創高打頭陣，手中有船票的投資人期待下周股價續攻。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，相較於只看題材、不管財報的中小型投機炒作股，貨櫃航運是有業績實力的低估股，市場終究會還它公道。

他分析，全球最大貨櫃輪丹麥的馬士基，全球貨櫃海運占比 20％，掌握全球 1/5的業務，具有該產業先行指標的地位。馬士基看好貨櫃運價今年第4季到明年第1季不會鬆動，歐美投資人相信這個論點，因此馬士基股價自低點來反彈 24％，符合技術分析的牛市定義，馬士基改寫新高價，必然會帶動其他國際航運股走勢。

蔡明彰指出，台股投資者也是週期股的信徒，貨櫃三雄距離前波高點一倍以上，比中遠海控的幅度更大，但近來長榮、陽明自低點已反彈逾20％，符合牛市定義，一波中期反彈可望展開，但究竟漲到什麼程度？

他認為，不妨觀察兩大指標，航運成交占比需維持 30％上下，再來馬士基股價是否刷新紀錄，而赫伯羅特、以星是否跟進，如果西方投資人把貨櫃輪再次拱上高點，台股貨櫃三雄漲勢也擋不住了。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。