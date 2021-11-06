台中榮總與部立豐原醫院攜手合作，針對心臟血管疾病重症患者，提供立即性、警急狀況處理機制，中榮心臟外科醫師吳詠斯提醒，心肌梗塞的臨床表現為，胸悶、冒冷汗、活動喘等，尤其急性心肌梗塞者更要掌握救命黃金6小時，把握送醫救治時間，以降低急性心肌梗塞的死亡率。

台中榮總與部立豐原醫院攜手合作，針對心臟血管疾病重症患者，提供立即性、緊急狀況處理機制。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

台中榮總指出，部立豐原醫院在豐原、東勢等地區，肩負心臟疾病的第1線警急狀處理，歷年來順利治療許多患者。尤其當患者病況嚴重，需要接受心臟手術的患者，藉由與台中榮總心臟外科醫師團隊的合作，提升2院之間的資訊流通和聯結後，給予患者最適當的治療。

中榮心臟外科醫師吳詠斯說，今年2月初，林姓男患者因胸悶不適到部立豐原醫院就診，院內的心導管團隊安排檢查後，發現有冠狀動脈狹窄合併急性心肌梗塞，而且有心臟衰竭的症狀。因患者還有糖尿病、高血壓與洗腎等慢性疾病，病況複雜，經急救後透過2院合作的快速聯絡管道，交由台中榮總心臟血管團隊接手。

吳詠斯指出，林姓男患者於病發數日，順利接受冠狀動脈繞道手術，目前順利恢復出院。像林先生如此病況複雜的洗腎患者，手術後的恢復通常都相對辛苦，患者狀況穩定且逐漸恢復日常生活機能。

台中榮總心臟血管中心醫師魏皓智表示，藉由2院的合作，建立溝通和即時互助的聯絡「熱線」，勢必能守護更多中部患者的心臟血管健康安全，未來成為更多周邊區域醫院與醫學中心合作的標竿，創建更多元、靈活的醫療聯合互助模式。