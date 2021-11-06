布萊恩泰瑞亨利飾演的「法斯托斯」是漫威影史首位同志超級英雄。（迪士尼提供）

漫威新作《永恆族》本周在美國盛大上映，預計首周末將收下7000萬美金票房的好成績，但該片由於包含了漫威影史首位同志超級英雄「法斯托斯」，還有他與男性伴侶接吻的鏡頭，令該片在中東國家上映受阻，據《好萊塢報導》表示，當地審查機關要求迪士尼刪減描繪同志的場景，但這回迪士尼硬起來拒絕屈服於審查制度，導致《永恆族》在沙烏地阿拉伯、卡達與科威特被禁演，在該片領銜的安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）力挺表示：「我為那些觀眾難過，也對漫威拒絕刪除那些場景感到驕傲。」

由新科奧斯卡最佳導演趙婷執導的《永恆族》，堪稱是漫威史上最具包容性的作品，演員不僅涵蓋各種膚色，由布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演的法斯托斯更是漫威影史首位公開的同志英雄，他在片中與飾演他老公的哈斯史里曼（Haaz Sleiman）維持著同志婚姻還遇有一個兒子，兩人還有深情相吻的鏡頭。

同性戀在中東地區是法律禁止的行為，任何包含些微LGBTQ元素的電影，經常會被無預警禁演，去年皮克斯動畫《1／2的魔法》，只因一句談到女同性戀身份的台詞，就在中東4個國家被禁。迪士尼對被禁演應有一定的心理準備，導演趙婷透露與漫威高層事前就針對同志情結可能帶來的問題進行討論，「漫威和我都堅持不願對電影進行任何改動」。

在《永恆族》飾演女武神「聖娜」的安潔莉納裘莉，在接受澳洲媒體訪問時表示，她對於當今世界竟還有人無法理解片中對法斯托斯家庭與愛情美麗的描繪感到不敢置信，「任何因此感到憤怒、被威脅、不允許與不懂得欣賞的人，都是無知之徒」。