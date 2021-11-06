未來影集《2049》今（6日）晚10點在台視、myVideo播出，劇中三代女神齊聚一堂，鄭家榆驚喜演出莫允雯媽媽，劉瑞琪飾演林子熙母親，陳姸霏則是林子熙女兒。陳姸霏在劇中意外踏上母親後塵未成年懷孕，害怕被母親發現後暴怒，卻又無人可吐露心聲，只好向剛歸國的外婆劉瑞琪說出真相，2人在該場戲的互動彷彿真實家人般自然親切，讓人感受到血濃於水的祖孫情。

鄭家榆在影集《2049》驚喜當莫允雯媽。（瀚草影視提供）

年僅21歲的陳姸霏自去年起就勢不可擋，因《無聲》、《孤味》成為最受矚目的新演員，又有金馬和台北電影獎加持，演戲時是否會有更多壓力？她表示：「因為這是一個好的開始，後面還有更多的路需要自己穩紮穩打平常心才能走好。」

陳姸霏（中）在《2049》有未成年懷孕情節！（瀚草影視提供）

陳姸霏在《2049》看似是聽父母話的乖乖牌學生，意外懷有小生命，因為對母親總是懷抱敬意和恐懼，不敢讓母親知道，陳妍霏和角色個性也有些相似之處：「我們都很愛自己的媽媽，看似叛逆但心中卻也不敢太過叛逆。」她回憶國中也有過一段叛逆期，「家裡就住在學校對面，但每天都要跟朋友出去吃完飯再回家。」高中時必須住校才後悔不已，「很想要每天都能吃到媽媽煮的飯菜。」

林子熙（左起）、尹昭德、陳姸霏演出影集《2049》。（瀚草影視提供）

看待親子問題，陳姸霏認為《2049》林子熙看似是個成功人士，卻因為過多心理壓力導致和女兒溝通困難，她自己現實中偶爾也會惹怒母親，但是她認為：「生活、家人不就是這樣嗎，即使對方惹你生氣、讓你不順眼，但終究還是一家人，都會包容且陪伴的。」現在有了工作賺錢能力，體貼的她決定幫媽媽換了一支新手機，她感嘆：「因為她實在是太省了，一支手機都用到快爆炸才換，好的總是先留給我們。」她更說，想讓媽媽的手機有更好的視訊和拍照功能是有特別原因，「我們在台北工作的時候，她可以和我們分享她的生活。」表達了對母親的想念。

莫允雯在影集《2049》愛上媽媽前男友。（瀚草影視提供)

林子熙首度和陳妍霏共演，她第一眼的印象是對方很開朗活潑，「看到我叫我姊姊，我都叫他女兒。」剛生子的林子熙笑言：「第一次有這麼大孩子的媽媽，滿像姊妹的。」因此她很嚮往未來和女兒的相處也能像朋友一樣，「有時候媽媽也不想知道太多！」飾演慈父的尹昭德則大讚陳妍霏聰明，第一次見面還覺得她只是個子嬌小的孩子，讀本時卻讓他眼睛一亮，「發現她其實是個很有想法、對自己要求滿高的小女生。」