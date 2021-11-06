1名上班族網友日前下班回家發現家中遭小偷、房間被翻遍，共損失筆電、iPad、五倍券等貴重物品，他事後PO出凌亂的房間照，有網友發現他的置物架上放著1支要價不斐的GK公仔，笑說「低能小偷，最貴的公仔不偷！」留言「公仔賣掉抵過所有物品」，不過也有人說小偷若拿著GK公仔太過顯目，才選擇不偷。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前下班回家發現家中遭竊，家中所有物品被翻得一團亂，「完全是電影會出現的場景，卻發生在現實」，連隔壁鄰居也同樣遭竊，房內貴重物品幾乎被搜刮一空，他目前已經報案、調監視器、驗指紋、做完筆錄；他認為小偷應該已經觀察他一段時間，清楚了解住戶的作息後才下手行竊。

該網友在貼文中將小偷翻片的凌亂房間照PO出，並表示自己筆電、iPad、汽車鑰匙、名牌公事包、五倍券、發票、皮帶、零食等物品遭竊，但不少網友看到照片後留言「低能小偷，最貴的公仔不偷！」原來原PO的架子放著1隻價值不斐Garage Kit公仔，留言笑說「那隻公仔拿去賣不知道能抵他幾餐，看來當小偷也是要帶腦的」、「公仔拿去賣可以賣很多錢欸」、「第一眼看到公仔，那尊能抵去掉3C汽車的其他所有東西欸」。

不過也有網友說「可能是GK太顯眼了，所以小偷才沒下手」，也有人認為小偷徒手拿1隻GK公仔太顯眼，所以才沒有偷走；據悉Garage Kit公仔（簡稱GK）是指「車庫組裝套件」，特指未塗裝的模件，因為在開模複雜度有很高難度，因此價格比「一番賞」、「盒玩」昂貴許多，近年來掀起熱潮，知名動漫「火影忍者」、「鬼滅之刃」都有相關GK公仔，每隻要價不斐。