基隆捷運爭吵不休，交通部出示公文打臉台北市長柯文哲，稱10月就有拜訪北市府，市府卻對路線沒意見。柯6日表示，他對台北端當然沒意見，而是基隆捷運沒基隆，交通部長王國材也知問題在哪，但卻常有政治上的需要，另外他最氣的就是蔡英文總統信誓旦旦說的基隆輕軌不見了，民進黨中央政府到底誰要負責？

台北市長柯文哲（右）6日出席110年度環南市場模範攤位評比，頒贈獎狀予15個優良攤位後，在台北產發局局長林崇傑（左起）、台北市場處處長陳庭輝、台北市副市長黃珊珊陪同下，除了視察獲獎攤位，現場並示範使用熊好買饗購券購物。（羅永銘攝）

柯文哲表示，他對台北這段當然沒意見，老實講也不干他的事，但現在蓋基隆捷運卻沒基隆，所以從八堵到基隆段，這人口最多的地方，反而用不到這條捷運線，並當作汐止民生線的東延段，他在議會講得很清楚，北市要拿全部力量都拿去蓋環狀線，現在有辦法去處理汐止民生線。

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

柯說，汐止民生線沒處理的時候，先去蓋它的東延段，這很奇怪，其實他相信王國材以及整個交通部都知問題在哪，但他們常常就是政治上的需要，而不得不這麼做，這也不是幾百億元可解決，要花這麼多錢，在經濟效益上、在專業上要能夠解釋。

柯重申，大家都心知肚明，台北端只有一小段1.9公里，他當然沒意見，但他知道這蓋完後效能不好。

針對柯備詢時，稱自己為何打基捷，是因嘴賤，柯說，有人跟他講說這不干他的事，為什麼要講這麼多？但他就很看不慣啊，到現在為止，民進黨中央正政府也沒出來回答說，為何基隆輕軌經過4年半不見了？到底誰要負責？

「政府不能這樣隨便講講，我最氣就是這樣！」柯轟，蔡總統4年前信誓旦旦說基隆輕軌80億元，這是偉大的建設，然後呢？東西不見了，然後再換一個東西出來。

民政局長藍世聰昨備詢直言柯的缺點是嘴賤、賤到底，柯笑說，差不多啊，他這個團隊講話都很直白。

柯今日在環南市場受訪過程中，突然有名廚師咆哮說「我站這邊不行啊？這是公共場所懂嗎？他X的，什麼東西啊？」引起小騷動，柯中間甚至停頓下來，記者們紛紛側目。