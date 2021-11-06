重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案，將於12月18日舉行投票！中選會今宣布將由近年花費不少心力、積極培育台灣韻律體操人才的藝人瑞莎擔任4大公投案宣導大使。中選會稱，瑞莎來台發展多年，於2019年取得台灣身分證成為新住民，今年更將成為「公投首投族」，因此與中選會合作宣導公投，而她也透過影片分享投票4點小提醒！

瑞莎先前曾為第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宣導選務相關措施，今年再次與中選會合作宣導公投，除了已經播出的30秒電視廣告，約2分鐘的網路影片也首度曝光，她分享2020年選舉「首投族」以及今年即將成為「公投首投族」的心情與期待。

瑞莎透露，去年非常期待人生「首投」，前一天還興奮得睡不著，投票當天沒想到台灣選務這麼有效率，很快就投完票了，像是作夢一樣，今年的公民投票將是第一次的公民投票。

瑞莎透過影片分享投票4點小提醒，分別是投票要記得帶投票通知單、身分證、印章，一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，以免造成無效票，要記得把公投票投入票匭，尤其配合投票所的防疫措施，保護自己也保護他人，安心投票。