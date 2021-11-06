據統計，2016年時勞動條件勞動檢查次數達6萬7194場，但2020年勞條勞檢場次僅剩3萬3092場，不到2016年的一半，職安署曾表示，原因之一為要推動法遵訪視，2020年全年法遵訪視場次也達2萬5777場，但遭外界詬病「法遵訪視對雇主嚇阻力不夠」，職安署因此從今年起要求各縣市政府「勞條勞檢次數不得低於法遵訪視1.5倍」，預計今年全年勞條勞檢場次不會低於去年全年場次。

自從勞基法二修後，許多微型事業單位反映沒有專責人資等，難以符合勞基法要求，勞動部因而規劃針對小規模事業單位、低風險事業單位執行「法遵訪視」，為行政指導作為，並不會替代勞動檢查；但相對於勞動檢查發現違規會加以處罰，法遵訪視僅是協助企業解決適法困境。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩說，許莉瑩指出，目前要求各縣市政府法遵訪視的量要達到整體3成，而為了維持一定勞動條件勞動檢查，因此從今年起也要求各縣市政府法遵訪視不得高於4成，意謂勞條勞檢的場次不會低於法遵訪視的1.5倍。

許莉瑩提及，雖然受到疫情影響，三級警戒期間，一般的勞條勞檢等暫緩，但法遵訪視則改為線上、申訴勞檢依舊繼續執行，加上解除三級警戒後，各縣市也加緊腳步執行勞檢，「預估今年全年的勞條勞檢場次不會低於去年全年場次」。