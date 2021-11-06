原創黑暗懸疑影集《誰在你身邊》（WHO’S BY YOUR SIDE），導演何潤東全心投入拍戲的態度及獨特的鏡頭美學，讓劇中演員張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛都說願意追隨導演腦中的小宇宙爆發。何潤東旗下的藝人張豐豪在劇中飾演莊凱勛的未來女婿，獻出螢幕首次背面全裸，更為角色剃髮當場變成光頭。張鈞甯說:「誰叫導演魅力無邊，他講的戲精采到讓演員感覺如果不做會更後悔。」

張豐豪劇中被送到勒戒所戒毒，為角色真剃髮。

張鈞甯戲中因誤會丈夫外遇，感覺走投無路之下找呂雪鳳飾演的邪教求助，想挽回丈夫的心。張鈞甯說：「戲中我誤會老公外遇，感覺世界要崩塌了，就像溺水的人一樣，看到一根稻草都會想抓住。」戲中呂雪鳳為讓張鈞甯更加相信邪教，在雨夜中找來黑衣人包圍張鈞甯再出手解救她。

張鈞甯拍攝淋雨戲素顏上陣，左起呂雪鳳、張鈞甯。

張鈞甯說:「我飾演的詠琪心情是對淋雨麻木的，因為失去皓遠的愛，對她而言沒有任何其他在乎的事，就像也許你也感受過，失戀時淋到雨根本就沒有感覺。」拍攝淋雨戲是在4月晚上17度的氣溫中。張鈞甯身穿單薄的白色細肩擔和一件外衣，劇組以灑水車一遍遍的營造大雨效果。因為需要一直淋雨拍攝，張鈞甯索性以素顏上陣，好皮膚讓攝影師大讚說：「果然是女神，素顏也是完美。」

戲中張鈞甯被呂雪鳳下圈套找壞人包圍。

張鈞甯開心說：「我重視運動養生，皮膚養的還不錯吧。」拍攝的畫面美麗動人，其實張鈞甯反覆淋著大雨再吹冷風，纖瘦的她無法控制的身體微微發抖，劇組準備大毛巾和熱水隨時供應，張鈞甯反覆把頭髮吹乾後再繼續上場淋雨，為了要求完美，一場沒有台詞的淋雨戲拍了一整晚到深夜12點收工，張鈞甯豪氣十足說：「我為了P導怎麼拍都可以啦。」

何潤東旗下藝人張豐豪曾以《翻牆的記憶》 入圍金鐘獎戲劇節目新進演員獎，新人輩出中實力頗受肯定。張豐豪說當時入圍我覺得超開心，也更確定我喜歡表演這件事。拍完翻牆的記憶後他報考台藝大電影系，立志像老闆何潤東看齊，夢想是當導演。張豐豪在《誰在你身邊》飾演莊凱勛離家出走的女兒的男友，不但對女友體貼入微，還為未來岳父莊凱勛獻計與女兒和解。

莊凱勛因為喜歡張豐豪的認真努力，更欽點張豐豪為『未來女婿』範本。現實中莊凱勛女兒現在才半歲，此話一出，被大家笑說：「你也太心急了吧!」莊凱勛說:「我喜歡張豐豪白淨清秀的草食男模樣，因為家裡叛逆粗曠的男人有我一個就夠啦，像豐豪這樣，對人體貼又老實長得又帥，就是我女兒未來的理想男友模樣，我以後會給女兒看張豐豪的照片，勸她要按照這個標準找男朋友。」對於莊凱勛的盛讚，張豐豪說：「凱勛哥有不只一次跟我講過，我感到受寵若驚。但如果是戲中簡志勝這樣常常闖禍又很兇的岳父，我可能會很害怕，要考慮一下。」

莊凱勛戲中發現張豐豪吸毒氣得抓住他質問是否有害到女兒。

張豐豪在戲中被損友引誘，嘗試吸毒後被送至勒戒所，入所前被裸身檢查的畫面，他獻出螢幕首次的背部全裸和正面大秀六塊腹肌及人魚線。張豐豪說：「前置時導演有先問我說尺度能到哪裡？我回答全都可以啊，因為我想說導演是我老闆，肯定不會害我嘛。」導演下令讓他拍這場戲時一定要有6塊腹肌，張豐豪歷經3個月的魔鬼訓練，每餐都吃青菜和雞胸肉，每周去6天健身房，一次4小時的運動健身，把自己從白瘦模樣成功變成精壯肌肉。

因為拍攝背部全裸，張豐豪第一次嘗試男演員拍裸戲時都會用的保護措施「寶貝套」，先把重要部位剃毛，用兩層絲襪罩住重要部位，再貼膚色膠帶，最外層套上襪子。張豐豪說：「即使準備3個月，我實際拍攝前那一刻超緊張，導演原本答應會清場，但我脫光後走到拍攝現場，發現根本沒清場，一整排工作人員都在。但我太緊張了，頭腦一片空白想著豁出去了。」開拍後他被工作人員稱讚肌肉很棒，讓他信心大增：「後來我乾脆就光著屁股在片場走來走去。我想說當作給自己上表演課好了，作為演員突破心魔的嘗試，結果感覺還不賴。」

戲外張豐豪實際上交往時會如何表現呢? 張豐豪笑說:「我算佔有慾很強，會管對方很緊的男友，要是另一半跟異性朋友走太近的話，我會有點不開心，我就是一個超級醋罈子。」談到戀愛對象的性別時，張豐豪肯定地說：「感覺對了，性別對我來說不是那麼重要，只要對的人在身邊，兩個人相處舒服就好。」《誰在你身邊》每週日晚間九點於HBO GO上線、HBO頻道播出。