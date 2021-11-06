警政署署長陳家欽昨(5日)下午與三民一分局長及相關單位主管，親自拜訪107年間服勤時突然腦出血而導致半癱的前三民一分局蔣姓偵查佐家眷慰問，除感謝蔣員對警界的付出與貢獻，更關心蔣偵查佐後續復建情形，並鼓勵蔣員及家人持續照護，亦表示警政署公益信託基金將會持續後續照護事宜，讓家屬無後顧之憂。

警政署署長陳家欽昨(5日)下午與三民一分局長及相關單位主管，親自拜訪107年間服勤時突然腦出血而導致半癱的前三民一分局蔣姓偵查佐家眷慰問。(高雄市警局提供)

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

蔣員為警察專科學校警員班第125期畢業，畢業後曾於保一警察總隊、保五警察總隊歷練，最後選擇留在高雄市服務，並在三民第一分局偵查隊從事刑事工作，工作經驗豐富且備受肯定。

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

蔣偵查佐前於107年11月23日擔服勤務整理證物室時，從座位站立時無力跌坐在座位上，經送醫急診醫師判定蔣員有腦出血併腦室出血及嚴重水腫、腦幹壓迫等情況，一度昏迷經緊急手術搶救後，始恢復生命跡象，並於2年公傷假期間持續治療及復健後，因仍未見起色，蔣員經醫生判定腦出血併左側癱瘓致半失能，於109年11月23日經銓敘部審定無法勝任警察職務因公傷病命令退休。

警政署隨即提撥「公益信託警察及醫療照護基金」每月照護費用，以減輕蔣員本人及家眷經濟負擔。

高市警於後疫情期間，仍持續悍衛轄區治安，近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，展現政府掃蕩決心，更嚇阻黑道幫派在疫情解封後作亂挑戰公權力，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，警政署署長陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。

陳家欽同時也肯定同仁迅速偵破重大社會矚目案件，即時安定民心，也感謝高市警、刑事局近期掃黑、打詐及偵辦重大刑案表現優異，強調政府對於街頭暴力零容忍，防止街頭失序暴力及聚眾鬥毆事件，警察同仁責無旁貸，除落實治安防制工作，持續打擊犯罪，在後疫情解封期間也決不讓不法份子趁隙作亂。

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

未來執行掃黑及肅槍、緝毒專案掃蕩行動工作，除採重獎重賞鼓勵員警辦案辛勞，並透過科技與資料庫關聯分析運用，加強幫派情資蒐報與槍枝毒品溯源追查以突破斷點，持續向上溯源刨根斷絕金流來源，瓦解供槍、供毒網絡，澈底從源頭遏止犯罪，產生嚇阻作用。

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

高市警近期屢破指標性組織犯罪案件及詐欺集團，並立即偵破超商恐嚇取財案，刑事局南部打擊犯罪中心也在近期偵破跨境假投資詐欺水房案，陳家欽特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。(高雄市警局提供)

警方表示，掃黑、肅槍、打詐及緝毒是警方持續的重點治安工作，呼籲民眾如有發現任何可疑或違法情事，勇於出面向警方檢舉，勿讓不法分子存有任何僥倖心態，確保維護社會治安及市民安居決心，共同努力守護民眾安身立命的家園，讓民眾享有安全、幸福居住的環境!。